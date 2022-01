Lotito e caso Open, niente intesa sul calendario del Senato

Ancora una fumata nera dalla conferenza dei capigruppo del Senato, che ieri, dopo un primo rinvio alle 16, ha deciso di tornare a riunirsi martedì prossimo, 18 gennaio, alle 14. Da definire il calendario della prossima settimana. A dividere innanzi tutto la questione del seggio conteso tra Claudio Lotito di Forza Italia e il senatore di Italia viva Vincenzo Carbone, tema rinviato dall'Aula alla Giunta delle immunità che aveva proposto di assegnarlo al primo e che, investita nuovamente, ha ribadito la decisione. Si tratta ora di capire se l'Assemblea potrà votare nuovamente su un argomento sul quale si è già espressa. Altro punto da mettere all'ordine del giorno il conflitto di attribuzioni in merito all'inchiesta sulla Fondazione Open che coinvolge Matteo Renzi, proposto anche in questo caso dalla Giunta delle immunità.

Più semplice, almeno sul piano politico, la situazione alla Camera, dove al momento restano confermate le regole già stabilite per le votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, il cui inizio è previsto per il 24 gennaio, con una vigilanza costante sull'andamento dei contagi e un sempre più stretto coordinamento tra i questori dei due rami del parlamento. In serata si è avuta la conferma che i questori dei due rami del Parlamento di riuniranno domani per fare il punto sulle misure di sicurezza sanitaria adottate alle Camera.

I questori di Montecitorio e Palazzo Madama, sono in contatto costante ma fra le decisioni che ancora potrebbero essere adottate c'è quella che riguarda l'ipotesi di tamponi obbligatori per tutti i 1008 grandi elettori prima di entrare alla Camera, decisione che in un primo momento si era stabilito di prendere eventualmente a ridosso del 24 gennaio.