L'ottimismo del Paese confermerà Draghi

L'indagine straordinaria sull'ottimismo e il pessimismo degli italiani che la Banca di Italia sta svolgendo in questi anni di emergenza covid ci dà una buona notizia. Gli italiani credono nel governo Draghi, credono che durerà sino alla fine della attuale legislatura.

Il consumo degli italiani, sulla base di questa fiducia, è destinato a crescere, compreso quello nei bar e ristoranti, che è voluttuario, ossia al di là del necessario. Queste previsioni dipendono da fatto che nella rilevazione statistica su un campione rappresentativo della totalità dei consumatori italiani, gli ottimisti sul futuro dell'economia superano nettamente i pessimisti, (33% a 27%). I 6 punti di intervallo fra loro costituiscono una percentuale del 16,6% del totale degli intervistati. Anche gli ottimisti sul miglioramento dell'occupazione superano i pessimisti, sia pure con il 33,8% e il 31%, un intervallo, pari al 2,8% ossia circa il 4% degli intervistati. Questi due risultati indicano che cresce la fiducia nell'orizzonte a medio termine nell'economia. Ciò rassicura sugli investimenti fatti con il risparmio o con prestiti o partecipazioni azionarie esterne che comportano pagamenti. Quando vi è questa fiducia, in base al teorema di Franco Modigliani, premio Nobel dell'economia, i percettori di redditi ne possono consumare una parte molto rilevante. Invece se non c'è tale fiducia s'accresce la propensione al risparmio, per onorare debiti e accantonare moneta in banche e in fondi di investimento per il futuro. Se aumenta l'occupazione aumentano i soggetti che possono consumare e, insieme, risparmiare per investire. La fiducia in Draghi capo del governo nasce da due fattori fondamentali: la sua gestione del Covid e la sua competenza per la gestione del nuovo piano Marshall, cioè il Recovery Plan ovvero Next generation EU, che significa: «Per la futura generazione europea». Le vaccinazione sono quasi completate per le due dosi, restano il compito per la terza dose e la vaccinazione dei residui di no vax che solo l'efficienza della equipe di

Draghi e la sua abilità possono portare a termine. Il secondo pilastro della fiducia in Draghi sta nel fatto che gli avrà il tempo per gestire bene e nei tempi giusti i fondi del Next Generation Eu, perché l'Europa avendo fiducia gli avrà proroghe e deroghe. Perciò gli italiani lo vogliono a un governo duraturo. Ed esso potrà diventare un evento storico.