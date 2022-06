A Lucca il candidato del centrodestra vince al fotofinish

A Lucca, il candidato del centrodestra Mario Pardini ha vinto col 51% contro il 49% del candidato del centrosinistra, Francesco Raspini.

Nel capoluogo toscano, che nella prima Repubblica fu un feudo democristiano, il primo turno si è concluso con il candidato del centrosinistra Francesco Raspini in vantaggio su quello del centrosinistra, Mario Pardini, 42,6% a 34,3%. Raspini è appoggiato dal Pd (17,7%), Europa Verde (2%) e da quattro liste civiche, mentre Pardini godeve dell'appoggio di due liste civiche e delle forze del centrodestra unito: FdI (12,7%), Lega (6,6%) e Forza Italia-Udc (3,6%). In vista del ballottaggio, Pardini è riuscito a chiudere degli apparentamenti con il civico Elvio Cecchini (2,9%) e con Fabio Barsanti (9,5%), candidato di estrema destra. Il deputato di Forza Italia, Elio Vito, ha usato l'accordo che Pardini ha stretto con Barsanti come uno dei pretesti per abbandonare il partito e per annunciare le proprie dimissioni da parlamentare, mossa che probabilmente meditava di fare da tempo.