L'Ue senza voce cerca di evitare l'intesa al ribasso sulla pelle di Kiev

Un'Europa preoccupata, ma compatta, ha tentato fino all'ultimo di far sentire la propria voce. Alla vigilia del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, i leader dell'Unione hanno cercato di scongiurare un'intesa al ribasso sulla pelle dell'Ucraina. In una videocall urgente, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Donald Tusk, Friedrich Merz, Alexander Stubb e Ursula von der Leyen si sono collegati con Trump e Volodymyr Zelensky per ribadire una posizione condivisa: nessuna pace senza Kiev e nessuna concessione territoriale senza garanzie di sicurezza reali.

Uno sforzo accolto con una apertura: per la prima volta l'amministrazione Trump ha aperto a un possibile ruolo attivo di Washington nelle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. La Commissione europea, tramite una sua portavoce, lo definisce "un segnale importante. E naturalmente accogliamo con grande favore tutti gli sforzi che garantiranno all'Ucraina la possibilità di trovarsi in una posizione solida per difendersi". Donald Trump, inoltre, "informerà" von der Leyen e Zelensky dopo il vertice in Alaska con Vladimir Putin in un "debrief".

L'Europa, dunque, prova a giocare un ruolo, pur nella consapevolezza che il baricentro negoziale si è spostato altrove. L'incontro di oggi tra Trump e Putin ad Anchorage si svolge senza l'Ue al tavolo e con Zelensky tenuto ai margini. Secondo il Wall Street Journal Putin chiederà il ritiro ucraino dal Donbass, il riconoscimento delle annessioni illegali e l'alleggerimento delle sanzioni. In cambio, un cessate il fuoco e il congelamento della linea del fronte. Un accordo che - secondo Bruxelles - non garantirebbe sufficienti garanzie di sicurezza per l'Ucraina. E mentre si valutano possibili sviluppi su un nuovo summit a tre, con Trump, Putin e Zelensky, da tenere forse a Roma o più probabilmente a Ginevra, l'Europa si interroga su come reagire.

La dichiarazione congiunta firmata sabato da Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Polonia, Finlandia e Commissione Ue ha respinto con forza ogni ipotesi di pace imposta: "Il percorso verso la pace non può essere deciso senza l'Ucraina". Messaggio chiaro: l'integrità territoriale è una linea rossa. Ma il potere di influenza europeo è fragile. Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano, ha definito l'incontro Trump-Putin un atto di "realpolitik". "Zelensky deve mediare tra ciò che è giusto e ciò che è accettabile".

L'Europa è davanti a un bivio: sostenere davvero una pace giusta e duratura e i sacrifici che questo comporta oppure inseguire il "male minore", sperando che gli equilibri geopolitici reggano ancora una volta senza di lei.