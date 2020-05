L'ultimatum di Renzi a Conte: "Decida o farà a meno di noi"

Il governo giallorosso è appeso a un filo: dopo l'ultimatum lanciato al presidente del Consiglio nel corso del suo intervento al Senato, Matteo Renzi ha deciso di rincarare la dose per ribadire a chiare lettere che così l'esecutivo rischia grosso. Il leader di Italia Viva ha affermato nuovamente che il Paese deve ripartire seriamente e con coraggio, considerando che l'Italia è " fuori dall’emergenza " e che le terapie intensive sono a quota 1.500 su circa 10mila posti disponibili: " Ripartire in sicurezza, ma ripartire. E sono terrorizzato che ci sia una decimazione delle donne che lavorano: i figli a casa sono un problema per la società, non solo delle mamme ". Da qui l'avvertimento a Giuseppe Conte, invitato a decidere concretamente sulle prossime mosse da fare: " Se sceglie il populismo, farà a meno di noi. Se sceglie la politica seria, ci saremo. Tocca a lui, non a noi decidere ".

L'avvocato il 6 aprile aveva annunciato una " potenza di fuoco " da 400 miliardi di euro, garantendo liquidità immediata per le piccole, medie e grandi imprese. Ma l'ex sindaco di Firenze ha mosso diverse critiche verso il capo della maggioranza: " I soldi ci devono essere davvero. Altrimenti aumenta il numero dei like su Facebook ma crolla il numero degli occupati ". Una delle priorità è quella di sbloccare i cantieri fermi, " non i Dpcm che danno ai poliziotti la verifica sui fidanzamenti ". E riferendosi alla questione sostanziale di democrazia ha tuonato che non si può diventare uno stato etico " dove le Faq sul sito di Palazzo Chgi spiegano chi puoi incontrare e chi no e diventano fonte normativa ". E ha colto l'occasione per sottolineare che non vuole " controllare le autocertificazioni ". " Offriamo serietà. Ma vogliamo serietà. Altrimenti ci sostituiscano: per Italia Viva i principi valgono più delle poltrone ", ha aggiunto.

Si apre una crisi politica?

Il serio rischio che c'è per l'Italia è che il Coronavirus possa tornare in autunno, così come hanno previsto gli esperti. A quel punto il nostro Paese dovrà farsi trovare pronto, meglio di quanto fatto a febbraio, nel tentare di isolare il singolo focolaio e non bloccando nuovamente tutti i cittadini: " Dobbiamo essere pronti. Ma il fatto che esista tale rischio non può farci chiudere in casa impauriti fino al vaccino ". Pertanto ha rimarcato che con il Covid-19 bisogna convivere: " Non possiamo farci governare dalla paura ".