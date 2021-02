M5S, 13 parlamentari in rivolta: "Quesito su Rousseau manipolatorio"

A partire dalle 10 di questa mattina, i grillini saranno chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau per esprimersi su un possibile supporto a un governo guidato da Mario Draghi. Le votazioni, come ricordato da Vito Crimi, saranno possibili fino alle 18 di questa sera. Il quesito è il seguente: " Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica, e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi? ".

La notizia della presenza del Ministero della Transizione ecologica era stata data dalla numero uno del Wwf, Donatella Bianchi, che aveva annunciato la possibile creazione del dicastero green invocato da Beppe Grillo. Se verrà confermato il governo Draghi, anche il Ministero si farà. Ma l'ultima parola per ufficializzare il sostegno del Movimento 5 Stelle spetta alla piattaforma Rousseau. " Domani voterò convintamente sì su Rousseau ", ha anticipato ieri il ministro degli esteri Luigi di Maio che, in una diretta Facebook ha spiegato che " non esiste una maggioranza senza di noi ". A sostegno del governo Draghi si schiera anche il premier dimissionario Giuseppe Conte: " Se fossi iscritto a Rousseau voterei sì al governo perché il paese ha tali urgenze per cui è bene che ci sia un governo ".

Ma non tutti i 5 Stelle sono d'accordo e nel Movimento il rischio di una spaccatura è dietro l'angolo. Dopo il v-day organizzato su zoom da un gruppo di grillini contrari alla fiducia, che ha visto circa 700 partecipanti, ieri 170 attivisti hanno inviato una lettera ai deputati e ai senatori pentastellati per chiedere di non sostenere il nuovo governo. Ma ad ostacolare Draghi sono intervenuti anche 13 parlamentari, che hanno contestato il quesito su Rousseau perché "formulato in maniera suggestiva e manipolatoria, lasciando intendere che solo con la partecipazione del M5s al governo si potranno difendere i provvedimenti adottati dal precedente governo e dalla precedente maggioranza ". Una domanda che, stando a quanto riferito da Casaleggio, sarebbe stata decisa da Vito Crimi. A schierarsi contro la fiducia sono stati Mattia Crucioli, Pino Cabras, Bianca Laura Granato, Andrea Colletti, Elio Lannutti, Luisa Angrisani, Rosa Silvana Abate, Alvise Maniero, Leda Volpi, Paolo Giuliodori, Jessica Costanzo, Margherita Corrado e Andrea Vallascas, che hanno definito la votazione " tendenziosa e palesemente volta a inibire il voto contrario alla partecipazione del M5s al Governo Draghi ". Critiche anche sul rinvio della votazione, che avrebbe dovuto tenersi ieri, che sarebbe stato solo " un mero pretesto per posticipare il voto ad un momento maggiormente propizio per condizionarne l'esito" , con un quesito formulato " in maniera manipolatoria ".