M5s, è morta la senatrice Bogo Deledda

Dopo una lunga malattia contro un male incurabile si è spenta all'età di 53 anni la senatrice sarda del M5s Vittoria Bogo Deledda. A darne notizia è stato il deputato pentastellato Alberto Manca che ha postato un toccante messaggio su Facebook: "Percorremmo insieme un pezzo di strada durante la campagna elettorale che ci portò ad assumere i nostri incarichi: lei al Senato, io alla Camera. Ci sono luoghi che legherò sempre alla sua memoria: Budoni, San Teodoro, Lula e tanti altri paesi in cui ho apprezzato sin da subito l'eleganza con cui Vittoria si presentava e in cui è stata apprezzata per la sua spiccata intelligenza".

Manca ha aggiunto che oggi la Sardegna ha perso "una persona estremamente sensibile, dalla grande capacità d'ascolto, una donna curiosa ed appassionata della cultura; ricordo con piacere la comune passione per la poesi"”. Il deputato, nel post, ha raccontato che era un piacere trascorrere del tempo in compagnia della Deledda perché "era come leggere un libro: ogni chiacchierata era un capitolo diverso e le sue parole suscitavano interesse e originalità”. “Mi stringo alla famiglia- ha concluso Manca- in questo triste momento. Ciao Vittoria, riposa in pace".

Anche il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, addolorato per la tragica notizia ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio su Facebook. "Oggi, dopo una lunga battaglia contro un male incurabile, ci ha lasciati la nostra senatrice Vittoria Bogo Deledda. In questo momento di profondo dolore sono vicino alla sua famiglia e ai suoi cari. Grazie di tutto, Vittoria. Che la terra ti sia lieve".

Il presidente della Camera, Roberto Fico, su Twitter ha affermato che la morte della Deledda è "una perdita dolorosa per la nostra comunità".

"Ci ha lasciati la senatrice Vittoria Bogo Deledda. Oggi, dopo una lunga malattia, ci ha lasciati la senatrice Vittoria Bogo Deledda. Il Movimento 5 Stelle apprende questa notizia con grande tristezza e si stringe ai suoi cari nel momento del dolore", ha affermato il capogruppo M5s al Senato Gianluca Perilli. "La nostra comunità- ha aggiunto- perde una donna di grande valore, cultura e generosità, molto legata ai temi sociali e alla sua terra, la Sardegna. Ciao Vittoria".