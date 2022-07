5S spaccati, Crippa sotto accusa. E Conte cade dalle nuvole

Il grande dilemma che affligge il M5s, ormai riunito in assemblea permanente, rischia di far esplodere definitivamente il partito guidato da Giuseppe Conte. Da un lato ci sono i governisti, che sembrano essere in numero ingente, pronti a votare la fiducia a Mario Draghi il prossimo mercoledì. Dall'altra c'è la fronda dei puristi che, invece, costi quel che costi è decisa a staccarsi dalla maggioranza. Non mancano i momenti di tensione, che fortunatamente non sfociano in qualcosa di più solo perché l'assemblea si svolge su zoom.

Al momento, gli interventi di dissenso nei confronti di Giuseppe Conte sono circa una ventina, a fronte della maggioranza che, invece, appoggia il leader. Sono soprattutto i senatori a supportare Conte in questi giorni di estrema difficoltà. Ma tra chi inizia a soffrire il leader del M5s c'è anche Beppe Grillo, che sarebbe " sconfortato " dal dibattito interno degli ultimi giorni. Il comico genovese avrebbe lamentato con alcuni suoi interlocutori l'" eccessiva personalizzazione " del leader Conte nello scontro con il premier Draghi.

E ora, dopo lo strappo di Luigi Di Maio, sul M5S torna ad aleggiare lo spettro di una nuova scissione in vista del voto di fiducia sul governo Draghi. C'è chi parla di venti, chi di trenta o chi addirittura di quaranta parlamentari governisti pronti ad abbandonare il Movimento 5 Stelle per accasarsi nel neonato gruppo dimaiano o, magari, per dar vita a una nuova componente parlamentare filo-governativa. Alla ripresa dell'assemblea alle 14, con anche Giuseppe Conte collegato, le prime critiche sono piovute sul capogruppo pentastellato alla Camera, Davide Crippa.

Gli sono stati chiesti chiarimenti per aver appoggiato la richiesta del Pd di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di rendere mercoledì le sue comunicazioni inizialmente a Montecitorio e non al Senato come previsto dalla prassi, in modo tale da blindarne la decisione. " Non sono stato informato ", ha commentato l'ex presidente del Consiglio. Crippa ha spiegato che il primo "non voto" del M5s sul dl Aiuti si è verificato alla Camera, per questo motivo sembrava più logico e corretto chiedere con il Pd le comunicazioni di Draghi prima alla Camera e poi al Senato. " Dall'opposizione la vita non la migliori. Fai solo propaganda ", ha detto Crippa nel suo duro intervento. Lui fa parte dell'ala più governista, tanto che ha chiesto ai suoi colleghi come mai, visto che il M5s ha sempre detto che non era un voto sulla fiducia, tanto che alla Camera l'ha votata, non dovrebbe votarla di nuovo. Per Crippa il M5s deve rimanere dentro il governo per vedere i decreti, rimediare agli errori, come quelli sul superbonus, e dare risposte ai cittadini.