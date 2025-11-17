La macchina si ribalta e prende fuoco: muore a soli 19 anni

Una giovane donna è morta a Cervasca, nell'hinterland di Cuneo, in seguito a un incidente stradale verificatosi all'alba di ieri. La ragazza, Gaia Conte, 20 anni ancora da compiere, di Dronero (Cuneo), era alla guida della sua auto sulla provinciale 422 quando, intorno alle 5, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo della vettura si è rovesciata, uscendo dalla carreggiata e prendendo fuoco. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori del 118, dopo che i vigili del fuoco avevano estinto il rogo con l'autobotte ed estratto la guidatrice dall'abitacolo.

La famiglia di Gaia è molto conosciuta in zona per via dell'attività del papà di Gaia contitolare dell'omonima carrozzeria. Oltre al papà e alla mamma Gaia lascia due sorelle. Il Grandis di Cuneo, di cui Gaia è stata allieva, l'ha ricordata con un commovente post: "Il ricordo di Gaia continuerà a vivere nei cuori di chi l'ha conosciuta, nei sorrisi che ha saputo donare e nell'impegno che ha dimostrato ogni giorno nel suo percorso di studi. Grazie Gaia, per aver camminato con noi".

Con quest'ultima morte salgono a 34 le vittime di incidenti stradali in provincia di Cuneo nel corso del 2025: un computo che supera quello dell'intero 2024, quando le

vittime furono 33. La scorsa notte in provincia di Cuneo altre due donne sono rimaste ferite in modo grave in un incidente frontale verificatosi alle porte di Cuneo, tra il ponte vecchio e la frazione di Madonna dell'Olmo.