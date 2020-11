Mai così tanti nuovi contagi "Ospedali, situazione tragica"

Ieri primo giorno di lockdown a macchia di leopardo, ma l'esimio professor Walter Ricciardi, il consulente di fiducia del ministro della Salute Roberto Speranza, già si porta avanti col lavoro, annunciando che - secondo lui e, presumibilmente, anche a parere del ministro - «due settimane sono insufficienti per arrestare la curva e sicuramente lo sono per invertirla». Insomma, il sacrificio-bis cui il governo ha chiamato gli italiani sarebbe, sostanzialmente, inutile. Nell'intervista rilasciata ieri a Rai Radio1 nel programma Un giorno da pecora Ricciardi non ha mai usato il termine «inutile», ma tutto il suo ragionamento è sembrato andare in quella direzione. Giudicate voi: «Questi lockdown sono per due settimane, anche se per me ci vorrebbe più tempo per appiattire la curva epidemica. Ad esempio i lockdown in Cina e qui da noi ci dicono che serve più tempo per appiattirla». Chiede il conduttore: «Lei ritiene che le attuali quattro zone rosse dovrebbe restare tali per più di due settimane?»; risposta di Ricciardi: «Coi dati che noi abbiamo, che sono perfino superiori rispetto a quelli di febbraio/marzo, in termini numerici, l'esempio che abbiamo è che il nostro lockdown è durato due mesi. Non voglio spaventare nessuno, ma probabilmente, com'è successo a Wuhan, ci vuole molto tempo affinché i dati si stabilizzino». Capita l'antifona? Il secondo lockdown è appena cominciato, ma la coppia Speranza-Ricciardi forse già sta pensando al terzo blocco nazionale dalla durata variabile.

Obelix, inventore della frase «Sono pazzi questi Romani», ai giorni nostri sostituirebbe probabilmente «Romani» con «Virologi» e/o «Ministri». E ne avrebbe ben donde, considerato che il gemellaggio tra gli «uomini di scienza» e gli «uomini della politica» finora è servito solo a ridicolizzare tanto la scienza quanto la politica. Ancora Ricciardi: «Negli ospedali la situazione è tragica. Rischiamo il collasso». A Milano l'ospedale in Fiera realizzato anche grazie alla generosità dei lettori del Giornale, ospita già 34 pazienti. Altro che inutile. Ma la situazione resta critica «Già da febbraio abbiamo dovuto annullare 1 milione e 300mila screening oncologici. La mia previsione - sottolinea Riccardi - è che questa seconda ondata pandemica duri almeno un mese o un mese mezzo. Quindi c'è il rischio di arrivare a Natale. Noi dobbiamo dire la verità: coi numeri che abbiamo per questo tipo di azzeramento ci vorrà tempo. Se noi diciamo mezze verità e non ci approntiamo a questa guerra con convinzione è chiaro che veniamo tutti debilitati». E, a proposito di «guerra», anche il bollettino di ieri è una Caporetto: i nuovi contagi sono saliti a 37.809 e i morti a 446. Le tre regioni più colpite sono Lombardia (+9.934), Piemonte (+4.878) e Campania (+4.508). Ma mentre Lombardia e Piemonte sono «zona rossa», la Campania è «zona gialla». Motivo? Mistero. Per la caccia al colpevole, citofonare «Sceriffo De Luca».