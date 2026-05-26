Maldive, la famiglia della prof contro l'ateneo. "Sapeva perché era lì, non era una turista"

Scaricati a poche ore dalla drammatica immersione. Cancellati i profili accademici della professoressa Monica Montefalcone e della ricercatrice Muriel Oddenino, come se non fossero mai esistite. "Motivi amministrativi", si giustifica l'Ateneo di Genova.

Mentre si svolgono le prime due autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti, l'istruttore, e di Federico Gualtieri, il biologo, scoppiano le polemiche sull'UniGe, accusata di prendere le distanze dalla missione scientifica da lei stessa voluta e finanziata. Indignati i parenti delle vittime, a cominciare dal marito della Montefalcone, Carlo Sommacal, che ha perduto la moglie e la figlia 22enne, Giorgia, nella drammatica discesa nella grotta Dhekunu Kandu nell'atollo Vaavu. "Hanno cancellato la sua presenza dal sito dell'Università con una fretta che non comprendo", commenta. "La famiglia è sgomenta dalla rimozione della pagina universitaria della Montefalcone - spiega l'avvocato Giuseppe Pugliese, che rappresenta i familiari della professoressa morta alle Maldive -. Queste missioni hanno ricorrenza annuale se non semestrale e l'università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto. Ci sono dati oggettivi, la professoressa era lì perché doveva svolgere un'attività nell'ambito dell'ateneo genovese. Una persona di altissima competenza, di grandissima esperienza professionale. Non era lì come una turista in vacanza che faceva immersioni a scopo ricreativo".

La Procura, del resto, dopo aver interrogato tre responsabili dell'Università avrebbe acquisito i documenti relativi alla missione per stabilire eventuali responsabilità. Soprattutto per capire se quanto affermato "a caldo", quando non erano stati nemmeno individuati i corpi, corrisponda al vero. Vale a dire che l'attività nell'Oceano Indiano pagata dall'Università alla Montefalcone e alla Oddenino era di tipo "terrestre". Termine che stride con l'obiettivo primario della trasferta: raccogliere campioni della barriera corallina per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici. Attività impossibile da svolgere se non sott'acqua. "Federico era lì per questa crociera scientifica. L'Università si chiama fuori, ma lo vedremo. Faremo tutte le verifiche del caso", commenta Antonello Riccio, legale dei familiari del neo laureato. "La mancata visualizzazione del profilo della docente e di quello dell'assegnista di ricerca sul portale istituzionale è conseguenza del sistema informatico che, a seguito dell'inserimento dell'informazione relativa al decesso, determina la non pubblicazione del profilo personale", scrive in una nota l'Università ligure.

E se i profili della docente e della ricercatrice sono svaniti nel nulla, gli studenti chiedono al rettore una pagina web dedicata a tutti i componenti della sciagurata missione per ricordare ciò che la professoressa ha fatto per l'Ateneo.