Mallegni: io non sarò mai un "responsabile". Non posso stare con i giustizialisti al comando

Carissimo Direttore,

mi spiace doverle inviare questa lettera ma dopo giorni di smentite e minacce di richiesta danni, risultate inutili, mi vedo costretto a scrivere direttamente a lei.

L'Italia come ormai accade da 70 anni è uno dei paesi europei con la più importante instabilità politica. La statistica ci dice che mediamente ogni anno cambia il Governo. Questo oltre a creare una grande incertezza che guasta l'economia del Paese crea inevitabilmente fibrillazioni parlamentari propedeutiche alla formazione di maggioranze variabili. Dopo le elezioni 2018 abbiamo avuto il primo inciampo con la nascita di un Governo lontano dei desideri dei cittadini per poi peggiorare con il Conte bis.

Forza Italia, di cui mi onoro di essere vicepresidente del gruppo al Senato, non ha mai vacillato, ha sempre chiesto un governo di centrodestra o nuove elezioni politiche. Come la cronaca ci dice nulla di tutte e due le cose di sono verificate e noi siamo sempre stati orgogliosamente all'opposizione. È evidente che l'unico partito del cdx che non cresce è Forza Italia e molti di noi stanno cercando di invertire questa grave situazione. Purtroppo ci sono alcuni al nostro interno che ritengono che il rilancio del partito non si possa attuare dall'interno, legittima opinione ma dal mio punto di vista non condivisibile.

È nata l'associazione Voce Libera, alla quale ho aderito con l'obiettivo di stimolare il dibattito all'interno di Forza Italia ma francamente non ho ancora ben compreso quali siano gli obiettivi di questo nuovo luogo di dialogo e discussione. Ma io non mollo e cerco ogni giorno un confronto costruttivo con il nostro Presidente per tentare di invertire la tendenza.

Una cosa Direttore è certa, chi come me ha una storia alternativa alla sinistra e al populismo e che ha subito un attentato alla propria libertà e a quella della propria Famiglia, finendo in Galera per mesi da INNOCENTE, con delle implicazioni politiche purtroppo evidenti provenienti da quella parte politica, MAI e poi MAI, potrà sostenere, aderire, frequentare, dialogare, condividere NULLA di NULLA con coloro che governano oggi il Paese. Sono Giustizialisti, contro le imprese, tassatori seriali, contro la libertà e molti di loro nella vita non hanno mai avuto una responsabilità di Impresa! Esattamente il contrario di come sono io!

Vedere quindi il mio nome accostato alla parola RESPONSABILI mi crea disagio e una profonda offesa! Quella parole così importante è stata trasformata in una schifezza che oggi significa TRADIMENTO. Purtroppo anche il suo giornale in queste settimane mi ha trascinato nel fango offendendo la mia persona e la mia storia. Spero vivamente che non accada mai più!

*vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato

Egregio senatore, la ringrazio, prendo atto delle sue precisazioni e non dubito della loro fondatezza. Non essendo però noi l'unico giornale ad aver raccolto le voci che lei smentisce significa che o qualcuno ce l'ha con lei e semina veleni oppure che in questi giorni è mancata la chiarezza che oggi lei fa in via definitiva.

a.sa.