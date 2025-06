Si getta nel fiordo ghiacciato da 40 metri e sopravvive: l'impresa di Ken Stornes

You Tube

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel cuore selvaggio della Norvegia, dove il vento fende come un lama e le acque dei fiordi sembrano custodire segreti antichi, si è consumato un gesto collocabile nella categoria della lucida follia. È il 9 giugno 2024 quando Ken Stornes, norvegese di 35 anni, si arrampica su una piattaforma sospesa a oltre 40 metri d’altezza, a strapiombo su un fiordo gelido. E da lì si lancia nel vuoto.

Non è un tuffo qualsiasi, non è acrobazia olimpica, non è sport codificato. È un “death dive”, letteralmente un "tuffo della morte": un salto in cui il corpo resta il più possibile disteso, a pancia aperta, per poi richiudersi all’ultimo istante prima dell’impatto, impattando l'acqua gelida a bomba. È un’esplosione di coraggio, incoscienza e teatralità che ha radici nelle abitudini scandinave, ma che oggi assume le tinte di un rito arcaico, una sfida totale tra uomo e natura.

Quaranta metri e mezzo: tanto basta a rendere il salto un record mondiale. Le immagini parlano da sole. L’atmosfera è sospesa, il fiordo pare un nero specchio d’acciaio sotto al cielo grigio, e il corpo di Ken si stacca nel silenzio, come una freccia lanciata dagli dèi del nord. Braccia spalancate, torace esposto al gelo, volto impassibile. L’impatto con l’acqua arriva pochi secondi dopo, preceduto da una sospensione surreale, e spezzato da una violenta panciata che fa rabbrividire anche solo a guardarla.

Il “death dive” non è semplicemente spettacolo. È una forma di linguaggio, un dialogo brutale con l’ignoto. Un’azione che si oppone alla sterilità del quotidiano, che sfida il corpo e la mente, che riporta l’essere umano a misurarsi con il rischio, il dolore, la sopravvivenza. La disciplina, nata in Norvegia e oggi diffusa tra i giovani di tutto il mondo, è priva di protezioni: si salta, si sbatte, si resiste. Non si tratta solo di coraggio, ma di accettazione della possibilità concreta di farsi molto male.

Il gesto di Ken Stornes non è frutto di improvvisazione. È il risultato di una preparazione fisica e mentale, ma anche di una determinazione feroce a lasciare un segno. Il suo salto è stato ripreso, pubblicato, commentato. Milioni di visualizzazioni, migliaia di reazioni. Il mondo ha guardato, sospeso, mentre un uomo si lanciava nel gelo del nord, in quel frammento di secondo in cui tutto può accadere.

Eppure, dietro la viralità del video, rimane la sostanza dell’impresa. Un corpo umano che sfida la gravità per 40 metri e mezzo, con la consapevolezza che un’angolazione sbagliata può rompere ossa, organi, vite. Il fiordo, in quel momento, diventa tempio e giudice, spettatore e carnefice. E l’uomo, in tutta la sua fragilità, torna a essere protagonista di un racconto epico.

C’è qualcosa di antico in tutto questo. Qualcosa che ci parla di guerrieri, di sacrifici, di un tempo in cui il valore non si misurava in follower ma in prove superate. In quell’attimo in cui il corpo di Stornes spezza l’aria e cade, si riapre un varco tra passato e presente, tra leggenda e realtà.

In un’epoca dominata dal controllo, dalla sicurezza e dalla ripetizione, un gesto come questo appare eccessivo, perfino irresponsabile. Ma è proprio lì, in quell’istante di rottura, che si nasconde il fascino irresistibile della sfida estrema.

Il salto non è solo fisico, ma simbolico: un’affermazione dell’individuo contro la mediocrità, contro la paura, contro l'impassibilità.

Con il suo volo - che ad un tratto è apparso interminabile - Stornes ha stabilito un nuovo record nella specialità. Ma la vittoria più grande resta quella di essersela cavata senza nemmeno un graffio.