"Manipolazione della realtà...". Critica bipartisan per Travaglio

La colpa della crisi del governo Draghi? È di Mario Draghi. È questa l'astrusa teoria portata avanti da Marco Travaglio nel suo editoriale su il Fatto quotidiano in edicola oggi. Per il sostenitore del leader politico del Movimento 5 stelle, non è stato Giuseppe Conte ad aprire una crisi extra-parlamentare con l'astensione del voto di fiducia su dl Aiuti. No, è stato Mario Draghi che a detta sua avrebbe schivato la "patata bollente" dell'autunno caldo.

" La crisi l'ha cercata lui, stracciando le bandiere del M5s, avallando la scissione dimaiaia, sparlando di Conte a Grillo, rifiutando di stralciare dal dl Aiuti inceneritore e norme contro Rdc e superbonus e imponendo l'ennesima fiducia per addossare la colpa (anzi, il merito) ai 5Stelle ", scrive Marco Travaglio. Sostanzialmente, Mario Draghi a suo dire avrebbe aperto una crisi perché il governo non ha avvallato i capricci dei pentastellati, che erano a loro utili per far ripartire la campagna elettorale in vista del 2023. E nell'editoriale, Travaglio conclude che Mario Draghi avrebbe innescato la crisi " raggelando Mattarella col gran rifiuto di ieri (allora la 'formula politica' c'era eccome). Tutti evocavano il Papeete e nessun capiva che lo stava preparando Draghi ". E tutto questo è stato pubblicato in prima pagina su il Fatto quotidiano, accompagnato da un fotomontaggio di Mario Draghi con un mojito in mano

Il volo pindarico di Marco Travaglio in difesa di Giuseppe Conte, che appare più perso e smarrito che mai in questa crisi, un vero e proprio travaglio (con la t minuscola) per il Movimento 5 stelle, che è alle prese con un'emorragia di consensi mai vista prima. Le parole di Marco Travaglio in difesa del pupillo Conte sono state riprese da varie parti sui social e il giornalista è stato fortemente criticato anche perché nel suo profilo sono ora vietati i commenti, se non a chi è stato menzionato nel tweet (allarme spoiler: nessuno).