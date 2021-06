Travaglio: "Io icona gay? Non so perché". E su Berlusconi...

Gli intervistati della prossima puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani saranno Marco Travaglio e Anna Tatangelo. Il direttore de Il Fatto si racconterà in maniera inedita, rivelando retroscena particolari sulla sua vita. Il programma di Francesca Fagnani mira a mostrare al pubblico il lato più nascosto dei suoi intervistati, sottoponendoli a domande inconsuete e inaspettate che, anche nel caso di Marco Travaglio, hanno permesso di rivelarsi da un punto di vista completamente nuovo.

Marco Travaglio ha parlato della sua unica canna, fumata con i suoi colleghi de Il Fatto Quotidiano durante un viaggio a Marrakech ma senza riscontrare particolari effetti: " Per una scommessa persa. Qualche anno fa, hanno organizzato un viaggio a Marrakech Beatrice Borromeo e i miei colleghi Silvia Truzzi, Gianni Barbacetto, Peter Gomez e Cinzia Monteverdi. Ho fatto il primo tiro, non è successo niente, e tutti mi guardavano come se fossi un animale raro. Ho fatto un secondo tiro e non è successo niente. Al terzo tiro se la sono ripresa e se la sono fatta loro perché hanno capito che andava sprecata... ".

Si passa poi a parlare di Silvio Berlusconi, contro il quale Marco Travaglio ha condotto numerose campagne mediatiche. Davanti a Francesca Fagnani che, però, gli chiede di ricambiare un complimento all'ex premier, il direttore de Il Fatto risponde: " È l’uomo più tenace, più resistente, resiliente che si sia mai visto nella storia. È uno che per puntiglio, e per tigna, e anche per salvarsi le chiappe, ha resistito a qualunque cosa. Forse c’è solo la Raggi che ha resistito tanto quanto lui... Tanto di cappello alla resistenza ". Ma non è finita qui, perché poi Travaglio continua: " Io credo che se non fosse entrato in politica, andarci a cena sarebbe stato molto più divertente che andare a cena con tutti gli altri uomini politici che abbiamo visto, che sono tendenzialmente noiosi e quasi tutti mediocri ".

Quindi, inevitabile, un passaggio su Giuseppe Conte, da sempre sostenuto a spada tratta tramite le colonne de Il Fatto Quotidiano e non solo. Il direttore, infatti, ha da poco pubblicato un volume dal titolo emblematico, I segreti del conticidio, ma non sa se l'ex premier l'abbia finito di leggere. Di sicuro l'ha iniziato e, come dichiarato a Belve, gli ha scritto un messaggio: " Accidenti, ho scoperto un sacco di cose che non sapevo o che non mi ricordavo più … non mi ero reso conto del livello dell’aggressione che avevo subito ". Ha ammesso di aver cenato con lui durante la lavorazione del libro ma anche con numerosi altri politici, tra i quali anche Umberto Bossi e Walter Veltroni.