Mariti attenti, ora lo dice anche una ricerca: le donne dormono meglio con un cane nel letto

Uomini, state attenti. Chi ha un cagnolino, in casa, potrebbe ritrovarsi a cercare un nuovo posto dove andare a dormire, sfrattato, dal letto, da moglie o compagna, per far spazio all'invitato a quattro zampe. Non è solo una questione di affetto verso il Fido domestico, ma, dati alla mano, una priorità di benessere al femminile. Questa curiosa scoperta è merito di una professoressa del Canisius College, la dottoressa Christy Hoffman, che ha condotto uno studio indagando sulla qualità del sonno di soggetti femminili che condividevano il letto o con animali domestici, o con un partner. Ebbene, dalle risposte ricevute, la comportamentista animale non ha dubbi nel sentenziare che il cane sia, tra le lenzuola (o sopra di esse), il compagno ideale per farsi delle belle dormite, rispetto al rivale gatto e, soprattutto, agli uomini. Gli studiosi, capeggiati dalla Hoffman, hanno condotto la ricerca analizzando un campione di 962 donne adulte statunitensi, delle quali, il 55% condivideva già il letto con almeno un cane e il 31% con un gatto o più, mentre era del 57% il dato con altre persone (figli o partner o altri soggetti umani). Non è un caso che sia stato scelto l'universo femminile, visto che molte ricerche dimostrano come le donne tendano ad avere una qualità del sonno peggiore rispetto agli uomini. Cosa è emerso? Che gli orari di sonno dei cani finivano per coincidere in maniera quasi identica con quelli delle signore, rispetto, ad esempio, al riposo disturbato del gatto.

Non solo: chi dorme con i cani ha risposto di coricarsi e svegliarsi in modo più abitudinario rispetto ai proprietari di gatti, che vanno a sdraiarsi e si destano in maniera irregolare. Non c'è partita, dunque. I cani sono percepiti come meno fastidiosi rispetto al partner umano, che tende a muoversi, russare, andare a letto ad orari diversi, magari mettendosi a leggere o ad interagire con il telefonino. Per non parlare di una questione sicurezza. Dormire accanto a Fido è più rilassante perché, in caso di intrusione, ti avverte subito del pericolo, mentre sono tanti i mariti che, quando prendono sonno, «non li sveglia nemmeno una cannonata», come si è soliti dire. Considerando che si dovrebbe dormire, in media, 8 ore per notte, è quasi vitale migliorarne la qualità. Inoltre, accarezzare il cane, prima di addormentarsi, aumenta il livello di ossitocina ed entrambi, Fido e padrone, ricevono un benessere a 360 gradi. Non tutti, però, sono favorevoli al far dormire gli animali, in particolare i cani, sul proprio letto; e non solo, come molti indicano, per una questione di igiene (si punta il dito sui microrganismi, invisibili all'occhio umano, portati dall'esterno, che potrebbero minacciare la salute di chi, ad esempio, ha il sistema immunitario indebolito). Molti esperti, poi, mettono in allarme i proprietari che rischierebbero di ritrovarsi con problemi di gerarchia irrisolvibili. Se il cane dormisse con noi, potrebbe non riconoscere più il nostro ruolo e ascoltarci meno. Affermazione contestata in toto da altri, che la ritengono falsa e ingenua. Qualche cane da guardia, poi, diventa talmente protettivo con il proprio padrone da impedire, ad altri familiari, di avvicinarsi a lui, compromettendo anche l'intimità nella coppia. Basta fare un giro in rete per vedere che, sulla questione, in tanti si esprimono, senza mezze misure, a favore o contro, in un dibattito che sembra infinito.