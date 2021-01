Galli boccia le elezioni: "Non possiamo permettercele, migliaia di casi in più"

Negli ultimi mesi siamo abituati a vedere i virologi in tv. Sono diventati una presenza quasi familiare da febbraio in avanti, ognuno con le sue linee di pensiero. L'argomento intavolato oggi da Massimo Galli a L'aria che tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino, ha però portato il ruolo dei virologi a un altro livello, non scontato ma nemmeno così inedito. Il professore dell'ospedale Sacco di Milano, infatti, si è addentrato nel merito politico della quasi crisi di governo del Paese, dando la sua opinione nel merito di una eventuale tornata elettorale.

I problemi del governo Conte bis sono uno dei temi più caldi di questi primi giorni del 2021. L'attesa per le prossime mosse di Matteo Renzi è palpabile e le ipotesi sui possibili scenari sono tutte aperte. Crisi, rimpasto o elezioni anticipate? Le elezioni sono a momento lo scenario meno plausibile, ma queste sono le icognite per le prossime settimane, di cui parla nel Paese e di questo si discuteva anche nel salotto di Myrta Merlino, quando Massimo Galli, il professore orgogliosamente sessantottino, si è sentito in obbligo di intervenire per dire la sua: " Non possiamo permetterci le elezioni in piena epidemia, quelle altre, e sono stato l'unico imbecille a dirlo, ci sono costate qualche decina di migliaia di casi in più ". Il riferimento di Massimo Galli è al referendum di settembre, che a quanto pare secondo lui non si sarebbe dovuto fare perché avrebbe portato a un incremento dei casi di contagio.