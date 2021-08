Il semestre bianco è l'anticamera per l'elezione del presidente della Repubblica. Nei prossimi mesi i partiti sono chiamati a lavorare per individuare il nome della persona che incarna maggiormente i valori di questo Paese e che si faccia garante della Costituzione. Sergio Mattarella ha già dichiarato in più occasioni che non intende accettare un nuovo mandato per iniziare un altro settennato e la sua decisione sembra inamovibile. I nomi dei suoi possibili successori sono al momento diversi e, tra questi, c'è anche Silvio Berlusconi.

Il leader di Forza Italia potrebbe essere candidato per il prossimo settennato al Quirinale e poche ore fa Matteo Salvini non ha escluso che ci possa essere una possibilità: " Berlusconi un pensierino lo fa? Ha ragione a farlo. Ha fatto molto bene a questo Paese, se avesse questa ambizione avrebbe tutto il titolo per averla ". Il leader della Lega ha sottolineato il ruolo da protagonista che avrà il centrodestra in questa elezione: " Numeri alla mano, come prima forza, dirà la sua ". Queste dichiarazioni rilasciate da Salvini durante un collegamento con la kermesse La piazza, in corso di svolgimento a Ceglie Messapica, si uniscono alle altre tessere del puzzle in via di definizione, che nei prossimi mesi porterà al nome del prossimo presidente della Repubblica.

Matteo Salvini a tal proposito ha criticato l'atteggiamento di Giuseppe Conte e di Enrico Letta, che in diverse occasioni hanno cercato di estromettere dalla rosa il presidente del Consiglio in carica: " È di pessimo gusto tirare per la giacchetta Draghi come stanno facendo Letta e Conte. Lasciamo che sia Draghi a decidere cosa fare. Se Draghi ritenesse di candidarsi sarebbe una candidatura autorevole ". Tuttavia, a proposito dei nomi che circolano in queste settimane, Matteo Salvini ci ha tenuto a sottolineare che " sono come quelli del calciomercato. Troppo presto per parlarne, ci sono scuola, lavoro e quota 100 ".