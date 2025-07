Maxi attacco da 2mila droni, il piano per avere il Donbass. La mattanza estiva dello Zar

Un'offensiva aerea senza precedenti con 2mila droni lanciati sulle città ucraine, prima fra tutte Kiev, la capitale. Stritolare in una sacca Kostiantynivka, ultimo baluardo prima della linea del Piave ucraina nel Donbass. Offensive a Nord su Sumy e a Sud verso Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, cuore industriale del Paese. Il Cremlino prepara la mattanza estiva per avanzare il più possibile con l'obiettivo di conquistare tutto il Donbass già occupato per due terzi. E annichilire l'esercito di Kiev costretto alla difensiva sui mille chilometri di linea del fronte. In vista del lungo ultimatum di 50 giorni lanciato dalla Casa Bianca per trovare una via d'uscita negoziale, altrimenti verranno imposte pesanti sanzioni.

Il generale tedesco, Christian Freuding, ha lanciato l'allarme sul canale Youtube dell'esercito: Mosca sta espandendo la produzione di droni per lanciare un attacco di massa con 2mila velivoli senza pilota, in gran parte kamikaze. L'obiettivo è saturare le difese aeree ucraine con le prime ondate per poi penetrarle e colpire pesantemente Kiev e altri obiettivi. Sul campo la battaglia cruciale si sviluppa attorno alla cittadina strategica di Kostiantynivka. I russi la stanno chiudendo una sacca dopo averla circondata da tre lati, Sud, Est e Ovest. All'ingresso settentrionale campeggia la scritta "benvenuti all'inferno", come all'assedio di Sarajevo. Gran parte della battaglia si combatte con artiglieria e ancora di più coi droni, che dominano i cieli 24 ore al giorno. I russi grazie all'unità speciale Rubicone hanno allargato la killing zone, dove non si può tirare fuori il naso, a 15 chilometri di raggio con attacchi ogni 15-20 minuti. Gli ucraini rispondo con i "dragoni", dei droni che si autodistruggono irrorando le postazioni nemiche con lingue di metallo incandescente a 2.500 gradi. Kostiantynivka rischia di venire investita da un attacco diretto terribilmente sanguinoso, ma i russi potrebbero aggirarla puntando su Kramatorsk e Sloviansk, la linea del Piave del Donbass.

Deep State, un gruppo ucraino che monitorizza l'andamento del conflitto, rivela che negli ultimi due mesi i russi hanno raggiunto il picco dell'avanzata rispetto al periodo precedente. In giugno sono riusciti ad occupare 344 chilometri quadrati in più rispetto ai 278 di maggio. L'avanzata continua anche se lentamente: i russi conquistano in media 0,1% di territorio ucraino al mese. E per farlo perdono fra i 250 e 300 soldati al giorno. Però riescono ad arruolare con salari maggiorati e benefit 30mila uomini al mese.

L'offensiva estiva si estende da Nord a Sud con il chiaro tentativo di creare su tutta la linea, in particolare della frontiera con la Federazione russa, un'ampia zona cuscinetto. Per questo i russi potrebbero puntare su Sumy, dopo avere eliminato la presenza ucraina nella regione confinaria di Kursk, e riattaccare i villaggi attorno a Kharkiv, seconda città del Paese. Gli ucraini resistono con le unghie e con i denti, ma il serbatoio degli arruolamenti sta raschiando il fondo. Non solo: nelle zone del fronte più dure, come Kostiantynivka, Chasiv Yar e Pokrovsk, dove i russi sono già entrati nei sobborghi, gli ucraini non riescono a ruotare le truppe sottoposte a un attrito insopportabile. Quasi impossibile evacuare i feriti e i medicinali vengono lanciati dai droni, se non sono intercettati da quelli russi. Il Cremlino sogna una Caporetto dell'esercito di Kiev, improbabile, ma non impossibile.

Il presidente ucraino, Volodymyr

Zelensky, ha rilanciato la proposta di riprendere i negoziati a Istanbul questa settimana, ma Vladimir Putin punta alla spallata estiva per tornare al tavolo con più territorio occupato possibile dopo tre anni e mezzo di guerra.