Un maxi patrimonio. Così Harvard prova a resistere a Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Per Donald Trump Harvard è un'università «da barzelletta» che non merita più un dollaro. Il presidente sceglie Truth per continuare la sua campagna contro l'ateneo più prestigioso d'America: «Harvard non può più essere considerata un luogo di studio dignitoso e non dovrebbe essere inclusa in alcuna lista delle migliori università o college del mondo». L'attacco è arrivato dopo che da Cambridge hanno rispedito al mittente le richieste della Casa Bianca come la chiusura dei programmi DEI, il blocco delle proteste studentesche e l'apertura a verifiche governative. L'università, anche a fronte del taglio di fondi federali di 2,2 miliardi, non ha battuto ciglio e si è unita al campo della resistenza anti-Trump. Da qui la reazione furiosa: «Insegnano odio e stupidità e non dovrebbero più ricevere fondi».

La sfida con Harvard non è un capriccio di Trump, ma un tema centrale della nuova destra americana, che vede nei campus il regno della sinistra più radicale e woke. Harvard, rispetto alla Columbia che ha ceduto ad alcune richieste, ha scelto di resistere, forte anche di un patrimonio di 53 miliardi di dollari. La sensazione che una tempesta fosse all'orizzonte si capisce dal fatto che a marzo l'ateneo ha bloccato le assunzioni e raccolto 1,2 miliardi dal mercato azionario dopo aver assunto, a inizio anno, lobbisti con legami alla Casa Bianca e al dipartimento di Giustizia, combattuto l'antisemitismo e bloccato la partnership con un'università palestinese. Il rischio è che possa reggere a lungo. Altri 7 miliardi sono a rischio e un braccio di ferro prolungato potrebbe compromettere laboratori, dipartimenti e didattica.

Quella del presidente Alan Garber è una scommessa sull'istituzione stessa, cioè sulla capacità che Harvard sopravviva alla crociata del Gop grazie alla sua reputazione, indipendenza e tradizione. La battaglia si sposterà nei tribunali, se non addirittura alla Corte suprema.