La Meloni e l'asse con il centrodestra "È impossibile dividerci"

Provano a dividere il centrodestra ma non ci riusciranno: questo l'avvertimento di Giorgia Meloni, che ha smentito titoli, articoli, retroscena, indiscrezioni e supposizioni circolati nelle ultime ore sull'ipotetica rottura all'interno della coalizione. L'ultimo tentativo effettuato ha preso di mira la decisione della Lega di occupare il Parlamento per protestare contro il governo, a cui è stato chiesto di fornire risposte concrete su mascherine, cassa integrazione e aiuti economici a commercianti, imprenditori, famiglie e figli: " Secondo vari commentatori la protesta di Matteo Salvini sarebbe nata più per fermare me che Conte ". Lo stesso leghista ha aperto le porte a chi volesse unirsi alla contestazione pacifica, astenendosi dal commentare eventuali rifiuti da parte degli alleati: " Io non commento le iniziative o le proteste o le manifestazioni che fanno gli altri. Ognuno ha il diritto di scegliere cosa fare ".

La leader di Fratelli d'Italia ha lamentato che negli ultimi giorni " qualunque cosa faccia uno dei partiti del centrodestra, si fanno paginate esaltando divisioni e retroscena di ogni genere. Non sanno più che inventarsi per provare a dividerci. Ma non è possibile ". Effettivamente le varie fazioni dell'alleanza stanno sollevando le stesse critiche all'esecutivo giallorosso, proponendo le medesime soluzioni e avanzando proposte compatibili e talvolta sovrapponibili: " Non capisco dove sia la divisione se ciascun partito in base alla propria sensibilità, al proprio stile e alla propria fantasia promuove proteste e iniziative ".

"Un grande iniziativa comune"

L'ex ministro della Gioventù, mediante una nota diramata, è uscito allo scoperto dicendosi del tutto favorevole a qualsiasi iniziativa in difesa delle categorie economiche del nostro Paese: " E anzi sarebbe bello organizzare una grande iniziativa, nel rispetto delle regole, tutti insieme, e sono certa che ci lavoreremo ". Nello specifico ha colto l'occasione per lanciare un appello all'intero centrodestra: " Credo sia arrivato il momento di una riunione con i sindaci e i governatori della coalizione ". In tal senso c'è stato un segnale nella giornata di ieri: i governatori di centrodestra hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere maggiore autonomia nel corso della fase 2.