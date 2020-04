Le Regioni di centrodestra scrivono a Conte: "Più autonomia nella fase 2"

Dare più competenze ai governatori: questa la richiesta principale avanzata da ben 13 Regioni italiane, appartenenti politicamente allo schieramento di centrodestra. La lettera è stata inviata al premier Giuseppe Conte, al ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e, per conoscenza, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. La missiva porta la firma di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto e della Provincia autonoma di Trento.

I governatori hanno scritto che alla luce " dell'accentramento dei poteri normativi in capo al Governo, secondo lo schema decreto-legge + DPCM attuativi che ha posto problemi di compatibilità con la Costituzione " avvenuto fino a ora, nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus sarebbe necessario tornare progressivamente " ad un più pieno rispetto dell'assetto costituzionale e del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, sempre in applicazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione ". L'intento è quello di giungere via via a una normalizzazione dell'emergenza " che consenta un ritorno agli equilibri democratici previsti dalla Costituzione ".

"Rischio crisi economica irreversibile"

I presidenti delle Regioni hanno chiesto di " contemperare la doverosa tutela della salute con la salvaguardia del tessuto economico ", da una parte per limitare " allo strettissimo indispensabile la compressione delle più importanti libertà fondamentali dei cittadini ", dall'altra per evitare che la già gravissima crisi economica in atto " diventi irreversibile, con le catastrofiche conseguenze sociali correlate ". Per fare ciò risulta indispensabile riformare l'attuale struttura del Dpcm 26 aprile 2020 poiché " non dotata della necessaria flessibilità capace di riconoscere alle Regioni [...] la possibilità di applicare nei loro territori regole meno stringenti di quelle previste a livello nazionale " qualora la situazione epidemiologica dovesse risultare migliorata e i modelli previsionali di contagio in sostenuta decrescita.