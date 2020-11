Meloni: "Finiti i populisti dopo Trump? La sinistra farà ancora i conti con noi"

" Ho sperato che vincesse Trump, perché lo ritengo migliore per l’interesse nazionale italiano ". Così, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha commentato i risultati delle elezioni americane, che hanno visto trionfare il democrartico Joe Biden.

Le preoccupazioni della Meloni circa il voto americano sono legate a due " dossier: Cina e Medio Oriente ". La Cina preoccupa perché, con lei, " Biden ha una storia di vicinanza, mentre io ritengo che Trump abbia fatto bene a porre i temi di un mercato globale equo e della sicurezza dei nostri dati e delle nostre infrastrutture ". Sulla seconda tematica, invece, osserva: " Biden era il vice di Obama ai tempi del sostegno acritico alle primavere arabe, che ci hanno regalato fondamentalismo islamico e immigrazione incontrollata ". Per questo, la Meloni avrebbe preferito la vittoria di Trump, una scelta " migliore per l’interesse nazionale italiano. È questa l’unica lente che uso quando guardo all’estero. Mentre la nostra sinistra è sempre alla ricerca di qualche mito di importazione" .

Nonostante la vittoria di Biden, l'America di Trump non è sparita: le persone che lo hanno votato, ricorda il leader di FdI, sono più di quelle che gli diedero fiducia nel 2016, dimostrando " che esiste una larga parte della popolazione Usa che non si riconosce nel pensiero caro al mainstream ". E si tratta di "g ente che condivide il modello fatto di meno tasse, difesa della produzione nazionale, più sicurezza e rivendicazione dell’orgoglio nazionale di fronte a chi vuole abbatterne i simboli, come le statue del nostro Cristoforo Colombo ". E avvisa: " Con questi principi e con questi elettori tutti dovranno fare i conti per molto tempo ancora ", segno della presenza ancora forte di una fetta di popolazione che sostiene gli ideali più conservatori. E non basterà la sconfitta di Trump a farli scomparire: " Sento gridare al pericolo populista e sovranista da molto prima dell’elezioni di Trump. E da ancora prima si pronostica la nostra scomparsa. Ma gli analisti di sinistra confondono spesso la realtà con i loro desiderata ".

L'ideologia della sinistra, fatta di frontiere aperte e politicamente corretto è, però, " lontana dalla gente e questo pone in capo a noi il dovere di rappresentare al meglio una visione del mondo antitetica ". Per questo, annuncia Meloni, " continueremo a criticare questa Ue distante dalle vere esigenze dei cittadini. Oggi ricordiamo l’anniversario della caduta del muro di Berlino. Ieri come oggi la nostra Europa è quella che difende la libertà e l’identità dei popoli ".