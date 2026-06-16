Meloni al G7 di Évian. "Su Hormuz pronti a far la nostra parte". Il disgelo con Donald Trump

nostro inviato a Évian (Francia)

È il G7 di Donald Trump, che alla fine riesce a portare in dote al summit di Évian la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Un'intesa che i Sette grandi - Canada, Francia, Italia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti - ritengono decisiva e che già nella notte tra domenica e lunedì è stata accolta "con grande favore" da una nota congiunta di Berlino, Parigi, Londra e Roma (il cosiddetto formato E4) che hanno auspicato una "attuazione rapida" dei vari punti del memorandum.

Ed è inevitabilmente la crisi in Medioriente il primo punto in agenda del G7 che si è aperto ieri sera in Francia con la cena dei sette leader, ricevuti uno a uno al Royal Hotel di Évian dal padrone di casa Emmanuel Macron. Ed è proprio il presidente francese ad anticipare che uno dei temi centrali del dossier iraniano sarà la questione dello sminamento dello Stretto di Hormuz, che - ha annunciato lo stesso Trump - sarà "riaperto completamente" da venerdì. La cena dei sette leader sulla riva francese del lago di Lemano è dunque focalizzata sulle "conseguenze" dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran (anche sotto il profilo della capacità nucleare di Teheran) e sulla riapertura "a lungo termine" di Hormuz. Questione, quest'ultima, su cui - a differenza dell'Ucraina - le principali cancellerie europee hanno posizioni convergenti.

Non a caso è proprio Macron a far sapere che sia la Francia sia la Gran Bretagna "sono pronte a prendere la testa di una missione nello Stretto", con il sostegno di Olanda e Italia e con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima "una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sarà effettivamente applicato". Una mano tesa che Trump sembra stringere con una certa prudenza. "Non credo avremo bisogno di molto aiuti", ha detto riferendosi a Hormuz parlando con i giornalisti proprio davanti a Macron.

E sul punto Giorgia Meloni, arrivata nell'Alta Savoia nel pomeriggio di ieri, non ha mai avuto esitazioni. Non a caso, ha dato da tempo la sua disponibilità a un contributo italiano per garantire la navigazione di Hormuz, tanto che la nostra marina militare è già presente nell'area. Così, incontrando a Roma la prima ministra giapponese Sanae Takaichi poco prima di partire per Évian, la premier non solo "esprime soddisfazione per il memorandum Usa-Iran" ma auspica anche un "rapido accordo per la navigazione libera e sicura di Hormuz".

E che l'Italia si già operativa su questo fronte lo conferma anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'Italia, infatti, ha già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides. Ora, spiega il titolare della Farnesina, il governo italiano è in attesa di capire "quando e come sarà possibile trasferire le dragamine verso Hormuz". Di certo, "siamo pronti a fare la nostra parte". Anche se, ha fatto sapere Meloni, prima di partecipare alle operazioni di sminamento servirà comunque un "necessario" passaggio parlamentare. Non basterà una semplice informativa e il percorso già studiato dal governo prevede che si tenga una comunicazione - che potrebbe essere fatta dalla stessa premier - a cui seguirebbero dei voti su delle risoluzioni.

E proprio ieri, Meloni ha rivisto personalmente Trump dopo oltre otto mesi. L'ultima stretta di mano, infatti, risale al vertice per la pace a Gaza che si tenne a Sharm el-Sheikh lo scorso 13 ottobre. Poi solo contatti tramite videocall o telefonici, che si sono andati sempre più diradando visto il rapporto altalenante tra Roma e Washington, tanto che negli ultimi mesi non ci sarebbe stato alcun contatto diretto. Ieri, finalmente, si sono nuovamente stretti la mano e si sono soffermati a scambiare alcune battute a margine dell'arrivo per poi partecipare alla cena dei leader.

Durante la quale i due - pur non essendo seduti vicini nel tavolo circolare che ospitava i sette - si sono scambiati diverse battute, tante fonti diplomatiche italiane, pur sottolineando che il rapporto tra i due è sempre stato franco, arrivano a parlare di "disgelo". E chissà se oggi i due troveranno il tempo e lo spazio per un confronto più articolato.