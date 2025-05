Meloni unisce Ue e Usa. L'entusiasmo di Vance: "È il via ai negoziati, bene Giorgia pontiera"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Un confronto costruttivo» e «un passo avanti per l'unità dell'Occidente. Spero possa essere un nuovo inizio». Giorgia Meloni si prende la sua rivincita politica e mediatica, dopo una settimana di polemiche sulla sua esclusione dal vertice dei volenterosi.

Nel pomeriggio, conclusa la cerimonia a San Pietro, la premier incontra a palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, in un trilaterale incentrato sul tema dei dazi a cui partecipa anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Una sorta di antipasto di quel vertice tra le due sponde dell'Atlantico a cui Giorgia Meloni sta lavorando da tempo.

Vance in mattinata si incontra per mezz'ora con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un clima radicalmente diverso da quello del famoso incontro-scontro alla Casa Bianca, concluso il quale scolpisce un pubblico elogio del ruolo di pontiera svolto da Giorgia Meloni.

«La premier Meloni è diventata una buona amica per me. Io e il presidente Trump siamo fan della premier Meloni e dell'Italia. Quello che si è offerta di fare, e il presidente e io siamo felici di accettare, è di essere un ponte tra Usa ed Europa». «Ho detto ripetutamente che l'Europa è un importante alleato degli Stati Uniti, così come lo sono i singoli Stati, certo c'è qualche disaccordo, come succede a volte tra amici, su argomenti come il commercio, ma abbiamo anche molti punti di accordo su cui lavorare insieme. Quindi non vedo l'ora di lavorare, apprezzo l'ospitalità della premier Meloni, così come la presenza di von der Leyen, spero possiamo essere all'inizio di un negoziato a lungo termine sul commercio», aggiunge Vance.

Un ringraziamento a cui si unisce Ursula von der Leyen. «Grazie Giorgia per aver facilitato questo trilaterale. Abbiamo la più grande relazione commerciale nel mondo, con oltre 1.500 miliardi di dollari all'anno, abbiamo scambiato paper che i nostri esperti stanno studiando approfonditamente, discutendo i dettagli. Tutti sanno che il diavolo è nei dettagli, ma ciò che ci unisce è che insieme vogliamo un buon accordo per entrambe le parti».

Da parte sua, la presidente del Consiglio ricorda il viaggio negli Stati Uniti con cui ha aperto la trattativa sulle tariffe imposte da Trump. «Quando un mese fa sono stata ospite del presidente Trump a Washington avevo proposto un incontro tra Unione europea e Stati Uniti. Sono orgogliosa di aver l'occasione oggi di ospitare due dei leader di Stati Uniti e Ue per cominciare un dialogo. Spero che la giornata di oggi possa essere un nuovo inizio. Chiaramente per la materia commerciale la competenza in Europa è della Commissione, quindi il ruolo dell'Italia è soprattutto legato alla necessità, alla voglia di favorire il dialogo». Poi al termine dell'incontro, la premier commenta così sui social. «L'Italia intende fare la sua parte per rilanciare il dialogo tra Unione Europea e Stati Uniti: due realtà chiamate ad affrontare insieme le grandi sfide globali», scrive. «Libertà, democrazia e centralità della persona sono i valori comuni su cui costruire un futuro più sicuro, prospero e stabile. Sono orgogliosa di questo passo in avanti per l'unità dell'Occidente».

Festeggiano il successo della premier i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, corredando il tutto con una stoccata alle opposizioni. «L'incontro di oggi è un successo diplomatico eccezionale e ribadisce che non sono le pacche sulle spalle o le foto opportunity a dare la misura del ruolo della nostra Nazione, ma piuttosto quella coerenza e quell'equilibrio che Giorgia Meloni ha dimostrato dall'inizio del suo mandato e che oggi la consacrano come indiscusso leader internazionale.

Coloro che da sinistra continuano a parlare di Italia isolata hanno ormai superato la faziosità e sono semplicemente al ridicolo». E il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli (Fdi): «Qualcosa di più di Pratica di Mare».