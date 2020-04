Conte attacca Salvini e Meloni Loro lo zittiscono: "Regime"

Nel corso della sua conferenza stampa Giuseppe Conte ha risposto agli attacchi ricevuti da Matteo Salvini e Giorgia Meloni in merito alla vicenda legata al Meccanismo europeo di stabilità (Mes).

Riepilogo degli ultimi episodi. All'indomani di un Eurogruppo infuocato, che sulla carta ha decreto la sconfitta della linea cullata dal premier, l'opposizione si è scatenata contro il presidente del Consiglio. Il grave errore dell'esecutivo italiano, in sede di trattativa, è quello di averla lasciata vinta al fronte dei rigoristi, i quali hanno respinto l'ipotesi degli Eurobond e offerto lo strumento del Mes in formato light, ossia senza condizionalità solo per le spese mediche.

Conte, stretto all'angolo, ha provato a difendersi: "L'Italia non ha bisogno del Mes" e "all'Eurogruppo non si è attivato" alcunché. "Noi ci stiamo battendo per avere un ventaglio di nuovi strumenti", afferma Conte. "Gli altri Paesi hanno dovuto ammettere di lavorare già per lo strumento degli Eurobond".

Poi l'attacco a Salvini e Meloni: "Sul Mes vedo che in Italia sin da questa notte si è levato un dibattito assai vivace che è importante ma è importante che si sviluppi con chiarezza e senza falsità. Con le menzogne rischiamo di compromettere la nostra forza negoziale, non si indebolisce il presidente del Consiglio Conte ma l'Italia".

A questo punto il premier alza il tiro: "Il Mes esiste dal 2012, non è stato attivato la scorsa notte come falsamente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Stavolta devo fare nomi e cognomi. Questo governo non lavora nel favore dell'ombra delle tenebre ma guarda negli occhi tutti gli italiani". In ogni caso, ha concluso Conte, "il governo informerà il Parlamento" sul Mes e il pacchetto di misure dell'Eurogruppo.

Salvini e Meloni rispondono

Su Facebook Matteo Salvini ha però replicato duramente: " USARE la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da REGIME, roba da Unione Sovietica. Perché non hanno bloccato il MES? Perché il PD vuole la tassa patrimoniale? Perché i 5Stelle vogliono ancora bloccare la TAV? Perché Leu vuole tassare la casa e i risparmi degli italiani? Dov’è la cassa integrazione promessa? Quando arrivano davvero i soldi? Che fine ha fatto il blocco dei mutui per chi è in difficoltà? Cosa fanno per aiutare chi non ce la fa a pagare affitti, rate e bollette? Perché non aiutano davvero partite IVA e autonomi? Quando arriveranno i soldi promessi alle imprese? Sempre colpa di salvini??? Altro che “collaborazione”, che delusione signor Conte ".