Milano, altra violenza. "Stuprata dal branco"

Uscita dalla discoteca, è stata assalita da un branco di ragazzi che l'hanno stuprata. È il racconto choc di una 21enne alla polizia di Milano. La Squadra mobile indaga sul caso di violenza sessuale di gruppo.

La vittima è una ragazza sudamericana di 21 anni. Purtroppo non ricorda alcuni passaggi della notte e dell'aggressione, gli investigatori sono impegnati a colmare i buchi neri del suo racconto. La giovane ha comunque denunciato di avere subito una violenza sessuale di gruppo. Dopo aver trascorso la serata di mercoledì in una discoteca di corso Como, in una delle zone più frequentate della movida, in strada e qui sarebbe stata avvicinata da alcuni sconosciuti, probabilmente cinque ragazzi. Gli uomini l'hanno aggredita e stuprata. Dopo questo flash per lei è sceso il buio e non ricorda altro.

La ricostruzione riprende, anche grazie alle prime indagini, nel mezzanino della fermata Maciachini della metropolitana Gialla. In una zona che non ha nulla a che vedere con corso Como,. Qui ieri intorno alle 7.20 la 21enne è stata notata dall'agente di stazione dell'Atm. Vagava in stato confusionale e in evidente difficoltà. L'operatore l'ha soccorsa per primo e poi ha chiamato il 118 e la polizia. Insieme all'ambulanza sono intervenuti gli agenti delle Volanti. I sanitari l'hanno portata in codice giallo al centro anti violenza della clinica Mangiagalli, dove la ragazza ha riferito quello che le era successo. Di essere stata violentata da più persone dopo la discoteca, ma di non ricordare il luogo esatto dell'aggressione. Nebbia nella sua mente anche sul modo in cui è arrivata fino a Maciachini. Non è chiaro neppure con chi abbia trascorso la serata nel locale. Gli investigatori sono al lavoro per cercare più elementi utili possibile nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, che in corso Como sono numerose. La speranza è che siano stati ripresi almeno i momenti dell'uscita della giovane dalla discoteca e poi dell'incontro con gli aggressori. «Quella particolare zona - sottolinea il deputato di Fdi Riccardo De Corato -, come denuncio da anni ormai, è presa d'assalto sistematicamente da criminali e delinquenti che, il più delle volte, risultano essere stranieri, soprattutto nordafricani. Nel triangolo delle Bermude Gae Aulenti-corso Como-via di Tocqueville, soprattutto nel fine settimana ma come leggiamo anche in un normale mercoledì sera, si verificano molteplici aggressioni, accoltellamenti, furti, rapine e stupri appunto. In quella zona va messa una postazione di vigili fissa».

Nel 2021 il sindaco «firmò un protocollo in Prefettura, con l'allora prefetto Saccone, che prevedeva il pattugliamento e il presidio di vigili nelle zone della movida», ma «Sala, non lo ha mai rispettato».