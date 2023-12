"Milano Home", il trionfo della casa

Fiera Milano protagonista della stagione espositiva invernale con l'esclusiva «Milano Home», che dall'11 al 14 gennaio 2024 richiamerà in città retailer, progettisti, operatori del settore italiani ed internazionali.

Dalla decorazione all'oggettistica, la manifestazione interamente basata sulla casa e sul mondo domestico si fonda su quattro pilastri: autenticità, originalità, qualità e innovazione. Sono i valori fondanti di un progetto che debutta quest'anno con oltre 500 brand, il 30% dei quali sono di origine estera. Milano Home è il luogo in cui convergono le eccellenze del settore, che portano innovazione e novità del mercato, spaziando dalle grandi produzioni industriali le abilità artigiane. Vengono rappresentati i più importanti marchi dell'home decor ma anche quelli emergenti, in un connubio di sinergie che rende l'esposizione una brulicante factory di idee e di proposte. Le proposte degli espositori si snodano in 4 macro aree espositive: Vibes, Mood, Elements, Taste. Ognuna di queste ospita i «Creative Hub», ossia le aree ispirazionali di «Milano Home» che offrono agli operatori presenti in fiera un nuovo percorso esperienziale.

Sono diversi i progetti pronti ad animare la prima edizione della manifestazione, con un occhio inevitabilmente puntato sulle realtà del Made in Italy. L'artigianalità italiana, per esempio, è protagonista di «novebotteghe», un progetto realizzato in collaborazione con Gumdesign, dove troveranno casa realtà uniche che si apriranno al pubblico raccontando la loro storia, la loro produzione e know-how, dalla materia alla lavorazione. Nello spazio Manifatture in Scena, invece, sono presenti alcuni tra i brand più prestigiosi che hanno segnato nei secoli la storia dell'Arte della Tavola: Meissen 1710; Moser 1857; Lalique 1888; Venini 1921, Haviland & C.Parlon 1842, Royal Copenhagen 1775, Rogaska, Cesa 1882,. Greggio 1948, Ricci Argentieri 1927. La ricerca di Ulderico Lepreri conferma la complessità del disegno degli spazi retail, orientato sia da criteri di qualità architettonica, urbanistica e di integrazione spaziale e sociale, sia dalla decisa rilevanza pubblica e identitaria delle nuove centralità commerciali e delle dinamiche territoriali e urbane.

Ma «Milano Home» offre un'esperienza completa, che nel suo calendario prevede anche la presenza di numerosi workshop e momenti di confronto tra gli operatori del settore. Nello specifico, tra gli altri ci saranno due talk a cura di Polidesign per affrontare le nuove sfide legate ai cambiamenti apportati da Smartworking e telelavoro. Non mancheranno gli incontri con gli esperti di interior design, in particolare a «Milano Home» saranno protagoniste 11 donne, italiane e internazionali che racconteranno i nuovi stili di vita attraverso i loro progetti.