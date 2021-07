Milano, quel sondaggio che manda nel panico Beppe Sala e il Pd

Stanno per entrare nel vivo le elezioni Amministrative che si terranno tra settembre e ottobre. Saranno cinque le principali città italiane a essere chiamate al voto per rinnovare il consiglio comunale: oltre a Bologna, Napoli, Roma e Torino, anche a Milano i cittadini si recheranno alle urne per confermare l'attuale Giunta o cambiare passo con le altre novità in campo. La partita resta apertissima, così come conferma l'ultimissimo sondaggio che parla chiaro: i giochi non sono affatto chiusi e molto probabilmente sarà necessario il ballottaggio per decretare un vincitore. La rilevazione in questione, realizzata da Enzo Risso per Libero, manda nel panico Beppe Sala e il Partito democratico: il centrodestra ha la concreta possibilità di trionfare.

Il sondaggio per Milano

I numeri lo dicono chiaramente: l'attuale sindaco rischia seriamente di non essere rieletto e dunque potrebbe essere punito dai milanesi. A fare tremare il primo cittadino è Luca Bernardo, candidato del centrodestra. Dal sondaggio emerge che i due sfidanti partono sostanzialmente appaiati: a Sala viene attribuita una forbice del 44-48%; al primario di Pediatria del Fatebenefratelli del 43-47%. Va però considerato un precedente che preoccupa e non poco la sinistra: per farsi un'idea delle proporzioni, cinque anni fa l'attuale sindaco veniva dato in netto vantaggio in alcuni casi addirittura con 7 punti di distacco. Alla fine l'esito ha ribaltato i pronostici: Sala e Parisi arrivarono al ballottaggio distanziati da quasi l'1%, e alla sfida finale l'attuale sindaco vinse solamente con 3 punti di distacco.

Vanno poi valutati altri due fattori. Innanzitutto che il Movimento 5 Stelle pesava molto anche su Milano, mentre pare che oggi abbia praticamente dimezzato il proprio consenso (potrebbe passare dal 10% circa al 5%). E poi bisogna considerare che c'è un "difetto di immagine": il 78% degli elettori di area moderata o sovranista dice di non conoscere l'uomo scelto da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Un problema che però potrà essere risolto con l'avvio della campagna elettorale. " Una volta che uno si candida, la notorietà si conquista in due mesi ", sottolineano infatti dalla coalizione.

Il centrodestra è in vantaggio

È sicuramente utile guardare le stime di voto dei singoli partiti. Il centrosinistra viene dato tra il 42 e il 46%. Tradotto: quella che sarebbe dovuta essere la "buona Amministrazione Sala", in cinque anni avrebbe innalzato di pochissimi punti percentuali la reputazione (al primo turno prese il 41,7%). Storia diversa invece per il centrodestra, virtualmente in vantaggio con una forbice tra il 43 e il 47%. Interessanti le proiezioni sul risultato di Fratelli d'Italia: alle Amministrative del 2016 il partito di Giorgia Meloni prese il 2,4%, mentre attualmente viene quotato tra il 12 e il 16%. Tuttavia a Milano la Lega, data tra il 14 e il 18%, avrebbe ancora un margine di vantaggio. Cinque anni fa il Carroccio riuscì a ottenere l'11,7% delle preferenze.