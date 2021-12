Adesso Fedriga finisce sotto scorta

Situazione tesa in Friuli Venezia-Giulia, tanto che il governatore leghista Massimiliano Fedriga è finito sotto scorta in seguito alle numerose minacce ricevute a causa delle sue posizioni sul tema vaccini. Tante le intimidazioni, alcune delle quali inviate tramite missiva, ricevute da parte dei cosiddetti "No vax": alla fine la decisione di incrementare la tutela nei confronti del presidente di Regione si è resa necessaria, come anticipato dal quotidiano Il Piccolo.

Da lunedì scorso, secondo quanto si apprende, Fedriga è costantemente accompagnato da due persone incaricate di occuparsi della sua difesa. " Purtroppo è così ma spero, soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile ", ha recentemente dichiarato il rappresentante del Carroccio.

La posizione di Fedriga e le minacce

Risale allo scorso 25 novembre la scoperta della scritta lasciata sul muro di una abitazione abbandonata di Osoppo (Udine). Poche parole che non lasciano spazio ad interpretazioni: " A morte Fedriga ". Successivamente sarebbero arrivate anche delle lettere minatorie da parte di coloro che non hanno evidentemente gradito certe dichiarazioni del presidente del Friuli Venezia-Giulia.

Fedriga, che sabato scorso ha ricevuto la terza dose di Moderna, ha sempre espresso con decisione la propria opinione relativa ai vaccini ed alle misure anti-Covid, e non ha mancato di attaccare pubblicamente coloro che sono stati definiti "No Vax", sostenendo l'introduzione del green pass rafforzato. Ospite la sera scorsa a Che tempo che fa, trasmissione in onda su Rai3, il governatore ha definito l'introduzione della super certificazione come " lungimirante ", e non ha escluso a priori l'ipotesi di vaccinazione obbligatoria, definita tuttavia " problematica ". Quanto all'inoculazione del siero ai bambini, il rappresentante leghista si è detto favorevole: "Lo farò a mio figlio, ovviamente mi confronterò con il pediatra, è quello che consiglio di fare a tutti".

Solidarietà dal mondo della politica

Un messaggio di vicinanza è arrivato dal vice presidente leghista del Senato Roberto Calderoli, che ha epresso nei confronti di Fedriga la propria amicizia, solidarietà e vicinanza. " Mala tempora currunt ", ha commentato su Facebook il senatore, " bene che sia già stato messo sotto scorta. Purtroppo ci sono passato anch'io e più volte, per cui so bene cosa si provi. Vai avanti Massimiliano, siamo tutti con te ".

"Piena solidarietà e vicinanza al presidente e amico Massimiliano Fedriga che da mesi è in prima linea per far uscire il Paese dall'emergenza" , hanno dichiarato i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. "Questo clima d'odio è inaccettabile" , ha commentato il deputato del Carroccio Massimiliano Panizzut, capogruppo in Commissione Affari sociali della Camera.

A schierarsi dalla parte del presidente del Friuli Venezia-Giulia anche il governatore della Liguria Giovanni Toti: " È inaccettabile che queste persone, una minoranza rumorosa, continuino ad alimentare un clima d'odio in nessun modo ulteriormente giustificabile. Fedriga non ha fatto altro che lavorare senza sosta ". " Mando un abbraccio all'amico Fedriga per le vili minacce ricevute da fanatici no green pass per la sua posizione chiara e ferma a tutela della salute dei cittadini e della ripresa economica. Con Max, dalla sua stessa parte, dalla parte di chi ha a cuore l'Italia ", ha scritto su Twitter Renato Brunetta.