"Lei non dice quasi mai balle...". La battuta di Renzi a Giletti

Matteo Renzi era ieri ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, il programma di approfondimento della domenica sera di La7. Il leader di Italia viva dopo la rottura col governo non si è fatto mancare i passaggi televisivi in cui ha dato la sua versione sui motivi che l'hanno portato ad aprire una crisi di fatto. Da Massimo Giletti, l'ex premier ha ripetuto ciò su cui fa leva da ormai settimane: Italia viva non vuole le poltrone ma vuole il Mes. Ma su questo punto, il conduttore ha voluto fare una domanda a Matteo Renzi, scoperchiando ancor di più i giochi e gli intrecci che da tempo ormai si susseguono a Palazzo Chigi.

La voce che il leader di Italia viva abbia deciso per lo strappo con il governo per meri interessi personali circola ormai da tempo. Da più parti lo accusano di coprire le proprie ambizioni con scuse di interesse pubblico ma Matteo Renzi rispedisce al mittente qualunque insinuazione di questo tipo. Massimo Giletti non si è fatto sfuggire l'occasione di avere Matteo Renzi in studio per pungerlo su un retroscena di Palazzo Chigi. " È vero che un personaggio molto importante delle istituzioni le ha offerto anche il ministero degli Esteri, pur di 'comprare' la sua tranquillità? Deve dircelo, perché la cosa è: a lei hanno offerto il ministero degli Esteri ", ha incalzato il conduttore di Non è l'Arena.