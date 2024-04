Mint sparita, lo spettro Fentanyl. Choc tra i miliardari della Valley

È scomparsa in California la figlia sedicenne di due miliardari della Silicon Valley, l'ex amministratore delegato di Slack Technologies, Stewart Butterfield, e della ex moglie Caterina Fake, anche lei molto nota nel mondo della tecnologia essendo la cofondatrice di Flickr, un sito web che permette di condividere fotografie personali. La giovane ereditiera dei due giganti dell'high tech, Mint Butterfield, ha fatto perdere le proprie tracce domenica dopo essere uscita da casa della madre, nella zona esclusiva di Marin County, a nord ovest di San Francisco. Preoccupa il fatto che la giovane tempo fa avesse minacciato di uccidersi e che abbia precedenti legati all'abuso di stupefacenti. Per questo la sua scomparsa viene trattata dalla polizia come quella di una minore «a rischio». Il sospetto è che sia entrata in contatto con un gruppo di spacciatori che si trova alla periferia della città, un'area dove è diffuso lo spaccio di Fentanyl, uno psicofarmaco che è considerato una vera piaga negli Stati Uniti, causa di molte overdose. L'ultimo avvistamento, il 23 aprile, a Bolinas, una comunità costiera a nord di San Francisco, fa temere che la giovane fosse diretta a Tenderloin, un quartiere pericoloso che si trova a 50 chilometri di distanza, già frequentato in passato da Mint.

Dopo la separazione dei genitori l'adolescente viveva con la madre e frequentava un collegio privato locale. È stata la donna, lunedì, a denunciare la scomparsa della figlia, che si sarebbe allontanata da casa di notte o di mattina presto portando con sé una valigia grigia. Indossava una maglietta nera, pantaloni del pigiama di flanella e stivali neri. La giovane non sarebbe in possesso di un'automobile. La sua foto è stata messa sulle piattaforme online e condivisa da molti personaggi influenti. I genitori hanno lanciato vari appelli, mentre la polizia ha messo a disposizione un numero telefonico per le segnalazioni, invitando chiunque la avvisti a contattare subito l'ufficio dello sceriffo.

Caterina Fake e Stewart Butterfield si erano conosciuti nel 2000 a San Francisco e poi sposati nel 2002. Nel 2004 la coppia ha fondato insieme Flickr. Hanno divorziato lo stesso anno in cui è nata Mint.

Dopo la loro separazione e la vendita della sua piattaforma per l'incredibile cifra di 28 miliardi di dollari lui si è trasferito a Vancouver per avviare una nuova società.