Movida violenta, rissa davanti alla discoteca. Accoltellata una donna: ora è in fin di vita

Ieri mattina, quando è arrivata all'ospedale Niguarda, i medici hanno valutato subito per lei una prognosi di morte cerebrale. Per poi decidere di portarla di corsa in sala operatoria e tentare un ultimo, disperato intervento chirurgico d'urgenza. Resta comunque in pericolo di vita, ricoverata al reparto di rianimazione, la donna italiana di 32 anni, residente a Segrate, a cui è stata recisa l'arteria femorale da due coltellate. Una vicenda ai limiti dell'assurdo la sua. È stata ferita infatti, durante un tentativo di rapina mentre era con un gruppo di amici fuori da una nota discoteca di via di Toqueville, nel cuore della movida milanese del celeberrimo corso Como, in zona Garibaldi. Un gruppo di extracomunitari, probabilmente senegalesi, avevano appena tentato di rapinare gli italiani amici della ragazza, ma loro, dopo un contatto (forse una mano infilata in una tasca, o in una borsetta) se ne sono accorti e ne è nato un litigio sfociato in una violenta rissa. Ed è a quel punto che la giovane donna è stata colpita da due coltellate nella parte anteriore della gamba destra.

I carabinieri del comando provinciale sono intervenuti all'angolo delle due vie del divertimento meneghino, subito dopo un'ambulanza, arrivata sul posto alle 5.25 per soccorrere un senegalese di 21 anni rimasto ferito al termine della rissa. La 32enne sul posto non c'era già più. Gli amici l'avevano portata infatti loro stessi in auto in ospedale perché perdeva moltissimo sangue e, davanti al fuggi fuggi generale degli aggressori, si erano trovati inermi dinnanzi alla ragazza già quasi priva di sensi.

Gli investigatori della compagnia Duomo e del nucleo investigativo dell'Arma in queste ore hanno guardato i filmati delle telecamere di zona e ascoltato i testimoni, per cercare di ricostruire esattamente l'intera vicenda.

Tutto è successo in pochi secondi quando un gruppo di nordafricani si sono avvicinati furtivamente agli italiani che si erano intrattenuti a parlottare fuori dal locale notturno al termine della serata trascorsa in discoteca. Gli stranieri avrebbero tentato di sottrarre il portafoglio a qualcuno degli italiani che però se n'è accorto.

A quel punto è stato un attimo passare dalle parole alle mani. Così come a far spuntare il coltello nelle mani degli extracomunitari che hanno ferito la 32enne durante le fasi concitate di questa lite a cui avrebbe partecipato, suo malgrado, anche la donna. Che in queste ore sta lottando strenuamente contro la morte.