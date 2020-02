Movimento 5 Stelle, sospesa "cautelativamente" Frenquellucci

L'avvertimento c'era stato: " Se vai, dimettiti ", aveva tuonato Vito Crimi in una lettera inviata alla collega grillina Francesca Frenquellucci appena appresa la notizia di un "sodalizio" con il sindaco dem della città di Pesaro. E, alla fine, dalle parole ai fatti è stato poco più che un attimo: la grillina è stata "sospesa cautelativamente" dal suoi incarico.

Così, qualche ora fa, la capogruppo del Movimento 5 Stelle si è vista recapitare una mail dal collegio dei probiviri in cui veniva informata della decisione irrevocabile maturata dai suoi affini. È stata la stessa Frenquellucci a diffondere la notizia con un lungo post su Facebook pubblicato nel primo pomeriggio di martedì 4 febbraio 2020. " Dopo la conferenza di questa mattina delle ore 10.00 - scrive la grillina - ho ricevuto dal collegio dei probiviri una mail nella quale vengo sospesa cautelativamente in attesa di approfondimenti" . Nelle righe successive poi, la pentastellata ringrazia i colleghi " per aver ascoltato il mio appello durante la conferenza stampa e per avermi dato la possibilità di spiegare ciò che è avvenuto e le modalità".

Dunque nessuna stoccata o replica piccata come sarebbe stato lecito aspettarsi dopo lo scambio di battute al vetriolo con il neo reggente del Movimento 5 Stelle - " Sospendermi, e perché?" , aveva risposto la Frenquellucci all'aut aut di Crimi - ma solo belle parole propelate sui sociale. " Come sempre non mi hanno deluso - continua la neo assessora grillina all'Innovazione della giunta dem del comune di Pesaro - perché da persone che hanno così profondamente cambiato e migliorato il modo di fare politica mi aspettavo questo atteggiamento, poter essere ascoltata e valutata per ciò che ho fatto per i cittadini e per il Movimento stesso è per me un segno di grande onestà intellettuale".

In passato, Francesca Frenquellucci aveva collaborato con il sindaco Matteo Ricci occupandosi dei Rapporti con l'Università. Ma stavolta, la "chiamata" del primo cittadino pesarese ha fortemente indispettito Vito Crimi che non sembra favorevole alla collaborazione di un membro del Movimento con un potere locale esclusivamente dem. Acqua passata, a quanto pare. Tuttavia, resta l'ambiguità di una sospesione temporanea "in attesa di approfondimenti". Un arcano che sarà disvelato la prossima primavera, quando ci sarà la nuova tornata elettorale per le regionali. E forse, l'inizio di una nuova era demogrillina.