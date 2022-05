Multa Antitrust da 4 milioni a operatori mercato libero

Maxi multa per un totale di oltre 4 milioni di euro da parte dell'Antitrust a quattro società che operano nel mercato libero dell'energia. Secondo quanto pubblicato sul bollettino settimanale, sono state sanzionate Ajò Energia (148.000 euro), Bluenergy (2 milioni di euro), Ubroker (1.880.000 euro) e Visitel (100.000 euro) per condotte ingannevoli, omissive e mancanza di trasparenza in merito all'indicazione dei costi di fornitura dell'energia elettrica e/o del gas nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas. L'Autorità ricorda di aver concluso sei procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette nel prospettare le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero: oltre alle 4 che hanno portato all'accertamento di condotte ingannevoli e alle conseguenti sanzioni, le altre due istruttorie - nei confronti di Enne Energia e Europe Energy - sono state invece chiuse con l'accettazione degli impegni. Nel corso dell'attività istruttoria è stata svolta un'ampia analisi della documentazione contrattuale e promozionale delle offerte commerciali proposte dagli operatori interessati e delle segnalazioni dei consumatori. A seguito di tale attività sono emerse importanti criticità e una generale ingannevolezza od omissione di informazioni su alcune componenti del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. In molti casi, risultava omessa l'indicazione del valore degli «oneri di commercializzazione» sia nelle condizioni di contratto sia nel materiale promozionale.