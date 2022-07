Muore a 73 anni Ivana Trump. L'annuncio dell'ex marito Donald

Per tutti è sempre stata Ivana Trump. Lei, la prima moglie, la ex, che ha combattuto una feroce battaglia legale, dove sono volati non solo gli stracci ma anche parole violentissime con quello che era l'uomo più importante del mondo, per mantenere quel cognome anche dopo la separazione dal magnate dell'edilizia diventato nel frattempo presidente degli Stati Uniti. Per questo c'era qualcosa di sottile ed estremamente delicato, ieri sera, nelle parole di Donald Trump nell'annunciare la morte dell'ex moglie. E sta proprio dentro quel nome, sta nel chiamarla come lei voleva essere chiamata. Ivana Trump. E lui ieri sera lo ha scritto così, per intero, sul suo social, il Truth Social. Così lo ha comunicato all'emittente americana Abc per dare la notizia che facesse il giro del mondo. Così, per tutti, perché restasse per sempre Ivana Trump.

«Sono addolorato - scrive l'ex presidente degli Stati Uniti - nel comunicare a tutti quelli che le volevano bene, ed erano in tanti, che Ivana Trump è morta nella sua abitazione a New York. È stata una donna meravigliosa, bella e divertente, che ha condotto una vita fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così fiera di loro, e noi eravamo così fieri di lei. Riposa in pace, Ivana», conclude Donald Trump.

Aveva 73 anni. Imprenditrice, personaggio televisivo e modella, è rimasta legata a lui dal 1977 al 1992. Quindici anni di vita insieme, in cima, al massimo, protagonisti della società newyorkese degli anni '80. Insieme, sempre più in alto come i palazzi a cui lavoravano. La Trump Taj Mahal ad Atlantic City, la Trump Tower sulla Quinta Strada a Manhattan che negli arredi interni porta la sua firma. Divenne vice presidente del design interno per la compagnia, il marito la volle a capo del Trump Castle Hotel and Casino come presidente.

E dire che era partita da lontano, Ivana. Nata in Repubblica Ceca, il suo cognome era Zelníková. Una promessa dello sci, passione trasmessa dal papà. Poi fotomodella, poi un marito. Poi il primo divorzio. Poi l'America e Trump e i tre figli e, altri due mariti e altrettanti rapidi divorzi. Nel 1995, con l'imprenditore italoamericano Riccardo Mazzucchelli e, dopo la separazione nel 1997, dal 2008 con un altro italiano, Rossano Rubicondi. Già 59 anni lei, 36 lui. Il matrimonio più lussuoso e più veloce: 3 milioni di dollari, con 400 invitati, ospitato dall'ex marito Donald Trump nella sua tenuta di Mar a Lago, durato neanche sette mesi. Oggi era anche e forse soprattutto, nonna. Di 9 nipoti. «Nostra madre era una donna incredibile - ha scritto la famiglia - una forza negli affari, un'atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e un'amica».