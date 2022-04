Lutto per Umberto Bossi, morto a 74 anni il fratello Franco

È scomparso all'età di 74 anni Franco Bossi, uno dei due fratelli minori del fondatore della Lega Umberto. I funerali avranno luogo domani, sabato 23 aprile, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Germano.

Franco Bossi, che avrebbe dovuto compiere 75 anni ai primi di maggio, è stato dapprima consigliere comunale della Lega Lombarda a Gallarate e successivamente collaboratore del gruppo del Carroccio al Parlamento europeo, ricoprendo, dal 2004 al 2009, l'incarico di assistente dell'allora eurodeputato Matteo Salvini. Dopo aver vissuto a lungo nella provincia di Varese, tra Gallarate e Besozzo, il fratello del Senatùr si era da qualche tempo trasferito per motivi familiari a Tollegno, in provincia di Biella, dove è deceduto. Descritto da chi lo conosceva come persona tendenzialmente schiva e riservata, Franco Bossi, come ricordato da Agi, aveva avuto in passato qualche problema di natura giudiziaria per questioni, tuttavia, estranee al mondo della politica.