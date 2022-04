"Neonazista nell'animo": le accuse choc del prof a Giorgia Meloni

La discussione sul conflitto in Ucraina è più che mai accesa ma spesso si fa uso della guerra per sferrare attacchi ai politici nostrani. L'ultimo in ordine di tempo è stato Luciano Canfora, filologo che non ha trovato di meglio che dare della "neonazista" a Giorgia Meloni durante un intervento effettuato al liceo Enrico Fermi di Bari, dove si è scagliato contro le fake-news, accusando una presunta mancanza di vero dialogo nel nostro Paese. Immediata la reazione di Giorgia Meloni, che ha annunciato querela nei confronti di Canfora.

" Anche la terribilissima e sempre insultata leader di Fratelli d'Italia, trattata di solito come una mentecatta, pericolosissima, siccome essendo neonazista nell'animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini ", ha detto Luciano Canfora, che nel suo intervento ha attaccato anche la stampa, perché a suo dire non sarebbe indipendente: " Dietro questi giornalisti dal volto più o meno rassicurante che vedete nei programmi di approfondimento ci sono strutture di elite sovranazionale ".

Le parole del professore emerito di filologia non potevano che scatenare la rabbia di Giorgia Meloni, che si è detta pronta a querelare Canfora: " Ascoltate il filologo Luciano Canfora che, in un istituto scolastico di Bari, mi definisce 'neonazista nell'animo'. Parole inaccettabili, ancora una volta pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a dei giovani studenti. La querela non gliela toglie nessuno... ".

Le parole del professore hanno scatenato anche la reazione degli esponenti di Fratelli d'Italia, compresa quella di Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera: " Luciano Canfora accusa Giorgia Meloni di essere neonazista nell'animo. Nell'ascoltare il suo intervento, per la verità molto sconclusionato, sembra che vaneggi. Questa cosa è davvero vergognosa. La sinistra e i suoi noti esponenti continuano, con inaccettabile livore, a gridare veleno contro chiunque non la pensi come loro. Atteggiamenti intolleranti che meritano certamente una querela della Meloni ".