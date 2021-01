Nervosismo in casa Italia viva: "cancellato" un responsabile passato al Pd

Italia viva non sta passando il suo momento più sereno. L'uscita del partito di Matteo Renzi dalla maggioranza ha causato profonde spaccature e sono già tanti quelli che minacciano di uscire se non verrà ricucito lo strappo con Giuseppe Conte. Ma tra chi minaccia e chi è in dubbio, c'è chi ha già preso la via d'uscita in tempi, come Vito De Filippo. Il deputato è uscito dal partito per tornare nel Partito Democratico in dissenso con la linea del partito. Un gesto che non è stato evidentemente gradito, tanto che Donatella Conzatti, senatrice di Italia viva, non fa niente per nasconderlo, ma il suo gesto crea scompiglio in rete.

L'esponente del partito di Matteo Renzi ha pubblicato uno scatto di gruppo di Italia viva, specificando che si tratta di una foto risalente al 2019 per due motivi. Il primo è che si tratta di un assembramento, oggi vietato, ma anche perché nella foto ci sono esponenti che ormai non sono più nel partito. La sua presenza, però, appare indigesta alla senatrice che in maniera rozza e poco curata cancella con un colpo di pennello la faccia del deputato. Un colpo di penna netto con lo strumento presente sul telefono e il volto di Vito De Filippo è stato "censurato". Lo scatto è stato pubblicato su Instagram ma le polemiche sono state talmente numerose che la senatrice è stata costretta a eliminare lo scatto incriminato. Sui suoi social, poi, ne è comparso subito dopo un altro, stavolta con il volto di Vito De Filippo perfettamente visibile.

L'astio nei confronti di Vito De Filippo è evidentemente nato lunedì scorso, quando a Montecitorio il deputato ha votato la fiducia al Conte-bis, di fatto rompendo con la linea voluta da Matteo Renzi. È stato uno dei primi a uscire da Italia viva, unendosi alla schiera di responsabili della Camera. Una rottura, la sua, che non è stata evidentemente perdonata dal partito, ma soprattutto, da Donatella Conzatti. Certo, esistono molti modi per "oscurare" una persona da na fotografia e lei ha scelto quello più rozzo e più evidente. Non è chiaro se volesse che si notasse la cancellazione o se, invece, sia stata solo una scarsa attenzione da parte sua. Sta di fatto che questi gesto dimostra grande nervosismo tra le dila del partito di Matteo Renzi, che dovrà lavorare sodo per ricompattare il gruppo e tenerlo coeso anche in vista delle prossime sfide in Parlamento.