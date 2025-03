Niente crisi respiratorie. Fisioterapia e lavoro. "Ha ricevuto le ceneri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Papa Francesco è stazionario, non ha avuto episodi di insufficienza respiratoria, indossa la maschera naso-bocca durante la notte, alternandola con l'ossigenoterapia ad alti flussi, ovvero i naselli, durante la giornata. Per la prima volta, si parla di «fisioterapia motoria attiva», ovvero esercizi fisici vista l'inattività durata quasi tre settimane.

Questi gli elementi essenziali del bollettino vaticano serale relativo al ventesimo giorno di ricovero di Francesco al Policlinico Agostino Gemelli. Il Papa, che «ha trascorso la giornata in poltrona, ha incrementato la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva» si legge nel bollettino. Tuttavia, il quadro ancora complesso, non fa sciogliere la prognosi riservata. Ieri mattina, nell'appartamento privato al decimo piano del Gemelli, il Papa «ha partecipato al rito della benedizione delle Sacre Ceneri che gli sono state imposte dal celebrante, quindi ha ricevuto l'Eucarestia. Successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative». Infine, una telefonata a padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza. Il pomeriggio, conclude il bollettino vaticano, Bergoglio ha «alternato il riposo al lavoro». La polmonite «è in una fase di sviluppo normale» hanno spiegato fonti vaticane. «Per la sua valutazione ci vuole tempo e pazienza».

Anche ieri, oltre all'omelia per il rito delle Ceneri, sono arrivati due discorsi di Papa Francesco. «Come Maria e Giuseppe, pieni di speranza, mettiamoci anche noi sulle tracce del Signore - ha scritto Bergoglio nella catechesi del mercoledì diffusa dalla sala stampa - che non si lascia contenere dai nostri schemi e si lascia trovare non tanto in un luogo, ma nella risposta d'amore alla tenera paternità divina, risposta d'amore che è la vita filiale» ha sottolineato. Nel messaggio inviato ai fedeli brasiliani in occasione della Campagna di Fraternità 2025 promossa dalla Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (Cnbb), il Papa ha invece invitato tutti «in questo periodo giubilare a cambiare le nostre convinzioni e pratiche al fine di lasciare che la Natura si riposi dai nostri avidi sfruttamenti».

Intanto, visto il perdurare del ricovero al Gemelli, sarà il cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, a presiedere domenica 9 marzo la messa per il Giubileo del volontariato. Il porporato leggerà l'omelia che il Pontefice aveva preparato per l'occasione. Si tratta del quinto dei grandi eventi calendarizzati per il Giubileo: il Papa ha potuto presiedere solo i primi due.