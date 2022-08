Niente ferie per il fisco: oggi via a 179 adempimenti

Un po' come la nuvola del ragionier Fantozzi che tormentava le sue vittime in vacanza, l'agosto degli italiani è purtroppo costellato da una raffica di adempimenti fiscali. Oggi, infatti, ci sarà una sorta di Tax Day, giorno di scadenza per una sfilza di 179 adempimenti e 168 versamenti. Complessivamente, nel solo mese di agosto, sono 205 gli adempimenti fiscali per circa 40 miliardi di entrate erariali attese.

Ma vediamo, più nel dettaglio, quelli più significativi: in cima al calendario fiscale c'è la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, con maggiorazione dello 0,40%, che riguarda molti contribuenti ma prevalentemente le partite Iva. Chi ha, invece, scelto il pagamento rateale, e ha effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, è chiamato adesso a versare la terza rata, con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51 per cento. Ci sono poi gli adempimenti periodici per i titolari di partita Iva sostituti d'imposta, alle prese con il termine ultimo per versamenti Iva, ritenute Irpef e contributi Inps.

Appuntamento anche con il versamento di saldo e primo acconto dell'Ires con maggiorazione dello 0,4%. Per l'imposta sulle società chi ha scelto il versamento rateale si troverà a dover pagare la terza tranche, con lo 0,51% di interessi: dovrà comunque aver effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022.

Ad attendere i contribuenti, oggi, c'è anche la scadenza del secondo trimestre del cosiddetto «Esterometro», con imprese e lavoratori autonomi tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati delle operazioni transfrontaliere, vale a dire cessioni di beni e prestazioni di servizi da o verso soggetti che non sono stabiliti in territorio italiano.

C'è spazio poi per il canone Rai, con il versamento della seconda rata semestrale che riguarda chi non ha l'addebito in bolletta, mentre per gli over 75 con reddito non superiore a 8mila euro è possibile chiedere l'esonero. Tra le altre scadenze figurano il versamento delle ritenute sui bonifici per banche e poste; la registrazione dei contratti di locazione e il versamento dell'imposta di registro. Infine, il versamento mensile dell'imposta sulle transazioni finanziarie, la Tobin Tax, che riguarda banche, società fiduciarie e imprese di investimento.