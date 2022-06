"Niente soldi, quel Comune è leghista". Scoppia la bufera in Calabria

Altro che caccia all’immigrato, in Calabria è caccia al leghista. Questa volta la discriminazione arriverebbe direttamente dalle stanze del Palazzo della Città metropolitana di Reggio Calabria governata dal Partito Democratico. Nel mirino la prima amministrazione comunale guidata dalla Lega nel sud Italia, Taurianova.

Una medaglia per Salvini che, nell’ottobre del 2020, a urne chiuse, volò fino al piccolo paese in provincia di Reggio Calabria per intestarsi con orgoglio la vittoria. E si sa, nei piccoli comuni, in particolare in Calabria, le tradizioni sono importanti e vanno rispettate. Soprattutto se si tratta di feste mariane, come quella in onore della Madonna della Montagna patrona della città di Taurianova.

A non farlo, però, sarebbe stato Filippo Quartuccio delegato alla cultura della città metropolitana. È lui a decidere come spendere i soldi destinati ai grandi eventi della provincia. E di soldi pubblici ce ne sono tanti da spendere: circa 320 mila euro. Ma pochi per Taurianova. Il motivo del contendere? Il concerto dei Cugini di campagna. “ Non posso regalare una serata di questa portata ad un comune leghista ”, avrebbe detto Quartuccio all’assessore agli eventi del comune del carroccio Massimo Grimaldi che lo denuncia pubblicamente.

Tutto pare sia avvenuto alla fine di una riunione a Palazzo San Giorgio dove gli amministratori locali stavano discutendo del cartellone estivo. “ Ci siamo sentiti discriminati, ci ha bollati come leghisti che non meritano nulla. Ci troviamo di fronte ad una politica dell’odio solo perché abbiamo idee diverse. È vergognoso! E loro sarebbero quelli dell’accoglienza, della parità? È assurdo che accada questo ", tuona l’assessore Grimaldi che abbiamo raggiunto telefonicamente.