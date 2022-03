Il no global a Letta: "Andiamo a Kiev a fare la no fly zone con i nostri corpi"

A volte ritornano. Il no global Luca Casarini, ora, mette in crisi la sinistra e il segretario del Pd, Enrico Letta, proponendo una marcia per la pace a Kiev.

Un'iniziativa senz'altro lodevole, ma sicuramente poco praticabile. Casarini, intervistato dal Manifesto spiega più nel dettaglio la proposta che aveva lanciato dalle colonne de Il Riformista e critica quelli che chiama "opinionisti con stivali ed elmetto". " Vorrei Gianni Riotta, Antonio Polito, Francesco Merlo alla testa di un grande corteo di italiani ed europei a Kiev", dice il no global che si appresta a parte per l'Ucraina con l'Ong Mediterranea prima di tornare sul Mediterraneo con la Mare Iono la prossima settimana. Casarini crede che l'accanimento di certi editorialisti contro i pacifisti "sia una forma di frustrazione" . Per l'esponente della sinistra radicale è giunta l'ora che la variabile umana prenda l'iniziativa e rovesci le carte in tavolo di "un mondo dove decidono tutto i tre grandi imperi di Usa, Russia e Cina". Insomma, in barba a quanto dice la Farnesina, i 30 parlamentari italiani, che avevano in mente di partire per una missione umanitaria in Ucraina della Comunità Papa Giovanni XXIII, dovrebbero rischiare la pelle proprio come hanno fatto i premier di Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca. "Certo bisogna rischiare ", dice Casarini che si chiede: "Quelli che si scatenano contro i pacifisti sono pronti o quando devono mettersi in gioco si imboscano?".