"Verrà impallinato...". Il nome di Riccardi spacca i giallorossi

La linea dei 'giallorossi', per le prossime ore, è molto chiara: votare scheda bianca al primo scrutinio, evitare di bruciare la candidatura di Andrea Riccardi e aprire un confronto con il centrodestra.

Il vertice di stamattina Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, a cui hanno partecipato anche i rispettivi capigruppo di Camera e Senato, stando a quanto riferisce l'Agi, sarebbe stato ancor più necessario per ridurre le distanze emerse ieri rispetto ad alcune posizioni. Se, infatti, ieri Enrico Letta, intervistato da Fabio Fazio, ha escluso di votare candidati di centrodestra, Giuseppe Conte non ha chiuso la porta di fronte a tale ipotesi. " A differenza di Pd e Leu, non abbiamo remore a considerare una candidatura che venga dal centrodestra" , ha detto ieri il leader del M5S durante la riunione avuta con i grandi elettori pentastellati. Il secondo nodo riguarda il nome di Andrea Riccardi che Conte avrebbe preferito tenere coperto il nome fino al momento giusto, ma dai tre partiti si è alzato un coro unanime: "E' un candidato dal profilo giusto". Letta, addirittura, lo ha indicato come "il candidato ideale".