Non cascate nell'ipocrisia del Fedez d'Arabia

Negli Emirati Arabi non ci metterò mai più piede, mai. Perché è uno schifo, è una «Disneyland degli orrori». No, non sono io a dirlo, il pensiero è di Fedez, che io stimo tantissimo in quanto moglie di Chiara Ferragni. Lo aveva dichiarato nel suo podcast «Muschio Selvaggio», e in particolare si riferiva a Dubai, chiamata da lui appunto la Disneyland degli orrori, perché roba da ricchi monarchi che sfruttano i poveri lavoratori. Solo che ti combina Fedez, ormai guru e influencer e paladino di tutte le minoranze e di tutti gli oppressi? A trascorrere le vacanze vola con tutta la famigliaz Ferragnez in vacanza negli Emirati Arabi, proprio a Dubai, nella Disneyland degli orrori. I fan, gli influenzati da Fedez, non la prendono bene, e i social pullulano di commenti acidi. Ah, i famosi leoni da tastiera! Pronti a insultarti alla minima incoerenza. Ma come, dicono, avevi detto che non ci saresti più andato! Ma come, dicono, avevi detto che era la Disney degli orrori! Ecco, questo è il problema dei follower, degli influenzati dagli influencer, che prendono tutto sul serio. Tuttavia ci sono io qui, a difenderlo, e gratis. Perché Fedez è uno che è certamente, come me, filocapitalista, pur guadagnando molto più di me, che sono solo un grande scrittore, e i grandi scrittori guadagnano meno di uno come Fedez, si prendono la responsabilità di quello che dicono e scrivono, sennò sono dei buffoni (beh in effetti in Italia gli scrittori sono quasi tutti dei buffoni, ma lasciamo perdere, non è questo il tema). Ma Fedez, dico, Fedez! Fedez dei Ferragnez! Che ogni giorno posta una foto con Chiara in appartamenti di lusso, hotel di lusso, piscine di lusso, non c'è neppure una forchetta non di lusso (e suo marito Chiara, anche lei, fa una barca di soldi con le marche di lusso ma è anche il punto di riferimento di molti della CGIL), che è testimonial di Amazon, e senza mai travestirsi da barbone hippy come fa per esempio Jovanotti! Vi pare che possa pensare una cosa così comunista e non andare a Dubai perché l'ha detto in un podcast? In realtà Fedez è molto più furbo di voi, cari compagni, e sa come si vive, e in vacanza va dove gli pare, al di là di quello che dice. Inoltre nel podcast c'era il mio amico Barbascura X, non c'era Chiara, la quale come nella diretta Instagram a Sanremo gli avrebbe detto: amore, ma che dici, sei ubriaco?