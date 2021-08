"Non è l'unico...". Ecco i nomi che Renzi ha in mente per il Colle

È iniziato ufficialmente il periodo di avvicinamento all'elezione del presidente della Repubblica e i partiti si stanno muovendo per trovare il nome perfetto per rappresentare la più alta carica dello Stato. Sergio Mattarella ha dichiarato in più occasioni di non voler fare il bis al Quirinale, quindi è necessario trovare un altro nome altrettanto autorevole. Le ipotesi sul tavolo al momento sono tante ma c'è un nome che circola con più insistenza di altri ed è quello di Pier Ferdinando Casini.

A confermare l'indiscrezione è stato Matteo Renzi in un'intervista a Libero, durante la quale il leader di Italia viva ha anche ribadito quali sono le tre caratteristiche fondamentali che non devono mancare in un presidente della Repubblica: " Solido, saggio, europeista e filo atlantico ". Matteo Renzi nella sua intervista ha ripercorso gli ultimi vent'anni del Paese attraverso i capi di Stato che si sono succeduti al Quirinale: " Da quando siamo nella moneta unica sono cambiati tre presidenti della Repubblica: Ciampi, Napolitano, Mattarella ". Ognuno di loro, ha spiegato Renzi, proveniva " da storie diverse, ma hanno saputo interpretare questo ruolo, nelle diverse sensibilità, con grande capacità di restare saldi sui valori europei ". Persone diverse con un profilo comune: " Accadrà anche nel settennato 2022-2029, ne sono certo ".