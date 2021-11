Di Maio elogia Conte. Ma nel M5s scoppia la bufera

Riunione dei capigruppo impegnativa per Giuseppe Conte, che sta provando a compattare il Movimento 5 stelle attorno alla sua leadership, senza riuscirci. Presente alla riunione anche Luigi Di Maio, che subito dopo è corso negli studi Rai per partecipare a Cartabianca e presentare il suo nuovo libro. La priorità dell'ex premier è stata quella di smontare le voci su possibili crepe all'interno del Movimento: " La nostra forza politica si può definire integra. Alcune battaglie sono state così insistenti che abbiamo convinto gli altri. Ci dipingono come un gruppo conflittuale, ma non è così ". Una conferma è arrivata anche da Luigi Di Maio ospite di Bianca Berlinguer: " Non c'è dualismo, le cose ce le diciamo chiaramente, lui è il futuro di questa forza politica ".

Ma il lavoro di Giuseppe Conte per stabilire un ordine fatto di fiducia all'interno del partito non è semplice e l'ex premier non sembra sicuro di riuscirci. " Non c'è dualismo, le cose ce le diciamo chiaramente, lui è il futuro di questa forza politica. Ci vorrà un po' di tempo per realizzare il nuovo corso ", ha spiegato, nella speranza di intercettare gli indecisi coinvolgendoli nel processo. Questo tema è stato affrontato a più riprese da Giuseppe Conte, che ci ha tenuto a specificare che non vuole più che passi l'idea di un Movimento di " malpancisti e attaccati alla poltrona, spaventati ".

Quindi, il leader del Movimento ha espressamente dichiarato che non appoggerà l'idea delle elezioni anticipate: " Sento retroscena... Mi si vuole attribuire l'intenzione di andare a elezioni anticipate, ma io non ho questa intenzione ". Luigi Di Maio ha confermato le parole dell'ex premier, spiegando il retroscena della decisione: " Conte ha ragione, se andiamo al voto a febbraio o marzo non avremmo un governo prima di luglio, perdiamo metà anno e il vantaggio che abbiamo acquisito nella campagna vaccinale ". E per il Quirinale, Conte dice che " sarà una scelta condivisa. Vogliamo una persona di grande profilo morale ". Sui nomi nemmeno Di Maio vuole sbilanciarsi: " Su metodo scelta candidato al Colle decide Conte, io dico: consultiamoci con i parlamentari e scegliamo il metodo. Ricorso alla piattaforma? Conte non l'ha escluso, ma deciderà lui. È meglio fare un patto del silenzio, altrimenti arriviamo a gennaio senza nomi ".

Tuttavia, la riunione non è andata così come hanno voluto mostrare all'esterno quelli che sono, nella sostanza, i due leader del partito. " Questa riunione organizzata per non parlare di politica è l'apoteosi della scarsa considerazione per l'intelligenza dei parlamentari ", così si è sfogato un parlamentare grillino della prima ora subito dopo l'assemblea, smontanto la narrazione di Conte e Di Maio.