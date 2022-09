"Non sprecare il voto su partiti piccoli e candidati incompetenti". Berlusconi parla agli indecisi

Silvio Berlusconi si è collegato telefonicamente con la manifestazione di presentazione dei candidati di FI in Friuli Venezia Giulia. Come spesso ha fatto in questa campagna elettorale, Silvio Berlusconi si è rivolto agli indecisi e a quelli che hanno scelto di non votare, sottolineando come il risultato del voto dipenda in larga parte anche dalla loro astensione. " Molti italiani minacciano di non votare, ma io è proprio a loro che mi rivolgo: non votare, o sprecare il proprio voto, dandolo a piccoli partiti o a candidati incompetenti, significherà lasciare che le cose vadano avanti come è avvenuto finora. Chi è soddisfatto delle tasse che paga, delle pensioni che riceve, della sicurezza che non abbiamo, di come funziona la giustizia, può permettersi di stare a casa il 25 settembre. Tutti gli altri hanno un preciso interesse ed un forte dovere morale di venire a votare e naturalmente a votare per noi, per Forza Italia ", ha detto il Cav.

Dopo essersi congratulato per il lavoro che gli uomini e le donne di Forza Italia svolgono sul territorio, con particolare riferimento a quello che compiono in Friuli Venezia Giulia, Silvio Berlusconi ha sottolineato la necessità che la coalizione vinca e che Forza Italia ne sia una colonna portante. " Per la prima volta dal 2008, dopo 14 anni, gli italiani avranno la possibilità di scegliere da chi essere governati. E sceglieranno sicuramente il centro-destra, anche perché negli ultimi 11 anni il Pd, è stato il perno costante delle maggioranze di governo senza aver vinto alcuna elezione ", ha ricordato Silvio Berlusconi. Il Cavaliere si è poi rivolto " agli elettori moderati, di centro, liberali, cattolici, a coloro che si sentono garantisti, a coloro che credono nell’Europa, nell’Occidente, dell’Alleanza Atlantica. A tutti loro dico che il centro-destra certamente vincerà le elezioni, che andremo a governare, ma ricordo anche che nella coalizione non siamo tutti 4 uguali ".

Solo Forza Italia, ha spiegato Silvio Berlusconi, è l'unica entità politica a rappresentare " quei valori liberali cristiani, quell’idea di società, di Europa, di mondo che è del Partito Popolare europeo, di cui noi siamo la componente italiana. Solo noi siamo in Italia i continuatori e i testimoni della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista dei valori e dei principi della civiltà occidentale ". Per questo motivo, ha aggiunto il Cavaliere, " non serve a nulla disperdere voti verso piccole formazioni che non governeranno, che avranno pochi parlamentari che saranno ininfluenti, dispersi e minoritari in una opposizione guidata dal Partito Democratico ".