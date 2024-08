Notte prima dell'inclusione

Ascolta ora 00:00 00:00

Barletta (intesa come il paese in Puglia) è imbestialita con Antonello Venditti. L'artista era lì per il concerto celebrativo di «Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary», e dal palco allestito nel fossato del Castello, davanti a cinquemila spettatori, a un certo punto della serata si è concesso una piccola divagazione. Si è messo a raccontare un episodio della sua vita privata che trovava utile a introdurre il brano successivo quando dal pubblico una voce gli ha urlato di smettere di parlare e di iniziare a cantare. Venditti, con le luci dei riflettori negli occhi, non ha visto da chi provenisse quel commento inopportuno e, seccato, ha risposto: «Vieni qui, vediamo se c'hai il coraggio str...za». Dal pubblico hanno iniziato a sollevarsi mugugni, fischi e il più infantile e universale dei versi di dissenso: «Buuuuu». In quel momento di totale imbarazzo, lo steward ha sentito il dovere di avvicinarsi all'artista romano e di spiegargli la situazione. Lo ha cioè avvisato del fatto che la frase era stata pronunciata da una ragazza disabile. «Ho capito» ha risposto Venditti «è una ragazza speciale, che però deve imparare l'educazione». La ragazza in questione è in sedia a rotelle, manifesta riflessi involontari e i suoi genitori sono rimasti malissimo per la risposta scagliata dal palco. Barletta si è indignata mettendo «al bando» il cantautore, i social si sono scatenati in una rumba di insulti. La notte degli esami, insomma. E Venditti si è scusato: «Non sono un mostro...

Ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza, si chiama Cinzia, ha un padre fantastico. La famiglia è fantastica. Mi devo scusare, più della scuse non posso fare». Ma se ci si pensa bene, non gli insulti, ma il resto dell'obiezione di Venditti è stato un perfetto esempio di inclusione.