Nozze in casa Berlusconi. Si sposa Luigi, l'ultimogenito

Un matrimonio da favola non poteva iniziare che con la proposta sotto l'albero il giorno di Natale. Così Luigi Berlusconi, ultimogenito del Cavaliere, avrebbe chiesto la mano alla fidanzata storica Federica Fumagalli, anche se la coppia ha dovuto poi rallentare i preparativi delle nozze dell'anno a casua dell'emergenza Covid e del lockdown. La data rimane top secret - i primi rumors indicavano fine estate, gli ultimi tra ottobre e novembre - ma intanto dalle pubblicazioni di matrimonio che da ieri sono on line sul sito del Comune di Milano si scopre almeno che la cerimonia si terrà sicuramente entro sei mesi e sotto la Madonnina, l'atto ufficiale conferma che «gli sposi intendono celebrare in Milano».

Trentadue anni lui, uno in meno lei, la coppia (riservatissima) è insieme da quasi nove anni, dai tempi in cui si sono incontrati sui banchi dell'Università Bocconi a Milano. Lui usciva dalla storia con Ginevra Rossini, nipote di Salvatore Ligresti. Il figlio più piccolo del leader di Forza Italia e della seconda ex moglie Veronica Lario, nato ad Arlesheim in Svizzera, andava a prelevare la giovane studentessa con l'auto blindata a Sirone, in provincia di Lecco. Si sa che nel paese piccolo la gente mormora (e macchinone e bodyguard non passavano inosservati): i giornali locali sono stati i primi a svelare l'amore tra i due compagni di scuola che da allora negli anni si sono sempre tenuti alla larga dai flash, con poche eccezioni, come i baci e le passeggiate romantiche sulle montagne di Sankt Moritz nel 2019 dopo voci di crisi.

Federica, figlia di un noto imprenditore lecchese, esperta di pubbliche relazioni, dopo gli studi ha lavorato in un'agenzia milanese e poi ha fondato con Manuel Bogliolo la società di comunicazione MB Projects che conta tra i clienti importanti marchi di moda. Luigi, stesso nome del nonno, a differenza del fratello Piersilvio, alla tv ha preferito la finanza. Dopo la Bocconi si è trasferito a Londra per perfezionarsi alla Jp Morgan, dal 2014 è presidente della Holding Quattordicesima cui fa capo il 21,4% di Fininvest, va a caccia e investe su start up innovative. «É intelligente, umile, rispettoso, si fa voler bene da tutti quelli che incontra» sono le parole con cui papà Silvio ha raccontato il carattere del figlio a Maurizio Costanzo in una recente intervista. E sul lavoro dicono sia puntuale e meticoloso.

Un paio di settimane fa Luigi avrebbe già dato il via ai festeggiamenti per l'addio al celibato, il settimanale «Chi» di Alfonso Signorini lo ha pizzicato in vacanza a Lampedusa con un gruppi di amici, dal trainer dei vip Matteo Coversi all'imprenditore Carlo Scapozzi al fotografo Franco Villa. É arrivato in aeroporto con un jet privato e poi ha soggiornato con la comitiva alla Villa Due Palme acquistata da Berlusconi nel 2011, il gruppo si è divertito a bordo di un catamarano. Federica, che i siti di gossip hanno già definito «bella come o più di Silvia Toffanin», la conduttrice tv compagna da vent'anni di Piersilvio, dovrebbe invece festeggiare l'addio al nubilato con le amiche più avanti.

La coppia dopo il sì si trasferirà nella villa milanese di via Rovani, più nota fino ad oggi per gli incontri politici organizzati dal Cavaliere quand'era di passaggio in città. Ci sono i lavori di ristrutturazione in corso e non è escluso che la villa tutta bianca e imponente, a poche centinaia di metri dal parco Sempione, non sia protagonista anche il giorno delle nozze. In attesa di regalare il dodicesimo nipote al leader di Fi, Berlusconi jr e signora ci vivranno con i pastori tedeschi Uno e Arturo.